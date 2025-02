(24 de febrero del 2025. El Venezolano).- Katy Perry ofrecerá en noviembre dos conciertos en España de su gira ‘The Lifetimes Tour’, concretamente el día 9 en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 11 en el Movistar Arena de Madrid, en la que será su primera cita en la capital en 16 años.

Su promotora ha anunciado este lunes estas fechas dentro de una gira centrada en los grandes éxitos de su carrera y «con un montaje impresionante», que llega tras el lanzamiento hace solo unos meses de su último álbum, ‘143’, indica EFE.

Las entradas se pondrán a la venta el martes 4 de marzo, a partir de las 10 horas, a través de la web de Doctor Music y su distribuidora oficial.

La artista estadounidense, que en su última visita a Madrid protagonizó una breve pero emblemática actuación ante la Puerta de Alcalá con motivo de los Europe Music Awards de MTV del año 2010, no ofrecía en la ciudad un concierto completo desde 2009, poco después de publicar su primer disco como Katy Perry, ‘One of the boys’ (2008).

Más se ha prodigado por Barcelona, donde sus giras han recalado ya en dos ocasiones, la primera en 2015, dentro de ‘The Prismatic World Tour’, y la última en 218, como parte de ‘Witness: The Tour’.

Autora de temas como ‘Firework’, ‘Roar’, ‘Hot N’ Cold’ o ‘I Kissed a Girl’, su oficina estima en más de 70 millones el número de copias que ha vendido en todo el mundo de sus discos.

Aunque en 2001 lanzó un álbum con su nombre real, ‘Kate Hudson’, no sería hasta su relanzamiento como Katy Perry que empezó a conocer el éxito, con seis discos en ese tiempo, a destacar ‘Teenage Dream’ (2010), con el que consiguió repetir el «récord» de Michael Jackson con cinco números 1 en su país extraídos del mismo trabajo.