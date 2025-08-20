(19 de agosto del 2025. El Venezolano).- El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, se separó oficialmente del caso Venezuela I tras un conflicto de intereses, según confirmó la institución este lunes 18 de agosto en un documento público.

La decisión responde a la solicitud de la Sala de Apelaciones, que a inicios de mes pidió su retiro al conocerse que Venkateswari Alagendra, cuñada de Khan, integra el equipo legal que representa al gobierno de Nicolás Maduro. El tribunal consideró que este vínculo familiar podía comprometer la imparcialidad del proceso.

Aunque Khan defendió que nunca conversó con su cuñada sobre el caso ni coincidió con ella en reuniones de trabajo, los jueces ratificaron la necesidad de que se apartara de la investigación.

En su declaración escrita, el fiscal señaló que “el fiscal respeta la facultad de la Sala de Apelaciones para decidir sobre cuestiones, incluida la existencia de motivos para creer que existe una causal de recusación del fiscal. En consecuencia, en pleno cumplimiento de la Decisión de la Segunda Sala de Apelaciones, y antes del plazo allí estipulado, el fiscal solicita respetuosamente a la Presidencia que lo exima de la situación en Venezuela I”.

Khan lamentó no haber recibido lineamientos más claros sobre la obligación de excusarse, aunque subrayó que su actuación se dio siempre en apego a sus responsabilidades estatutarias.

“Siempre actué con imparcialidad. Tras una primera recusación fallida, entendí que mi deber era vigilar continuamente mis obligaciones estatutarias, avanzando con la investigación, no apartándome de ella”, afirmó.

Con la separación de Khan, la CPI deberá designar a otro responsable para continuar con las investigaciones sobre presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela, reseñó El Nacional.