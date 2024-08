(23 de agosto del 2024. El Venezolano).- Kamala Harris aceptó este jueves la nominación presidencial demócrata con un mensaje de unidad durante la Convención Nacional de su partido que se celebra en Chicago.

“En nombre del pueblo, de cada estadounidense, sin importar el partido, la raza, el género o el lenguaje que su abuela hable, acepto la nominación”, dijo la vicepresidenta, de 59 años, al prometer guiar al país hacia “un nuevo camino”.

“Seré la presidenta que nos una en nuestras mayores aspiraciones”, afirmó la abogada en el discurso más importante de su carrera.

Harris, vestida con traje azul marino, color del partido demócrata, agradeció al presidente Joe Biden el apoyo a su candidatura tras abandonar la carrera hacia la reelección, reseñó DW

“El camino que me trajo aquí fue, sin dudas, inesperado”, dijo Harris ante los más de 5.000 delegados del Partido Demócrata que la nominaron. “Pero los giros improbables no me son desconocidos”.

Harris rindió homenaje a sus padres como fuerzas inspiradoras que marcaron su trayectoria, y habló de sus orígenes en su natal California, como hija de inmigrantes (su padre es jamaiquino y su madre era india).