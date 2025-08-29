(29 de agosto del 2025. El Venezolano).- La aclamada actriz Julia Roberts hizo su primera aparición en el Festival de Cine de Venecia para presentar su nueva película, After the Hunt, un drama psicológico dirigido por el cineasta italiano

Luca Guadagnino. El filme, que explora la compleja dinámica de la cultura de la cancelación en los campus universitarios, promete desafiar a la audiencia.

En una conferencia de prensa, Roberts, famosa por su papel en Pretty Woman, explicó que la cinta no busca ofrecer respuestas, sino provocar un debate. «Sales de aquí con diferentes sentimientos, emociones y puntos de vista», afirmó la actriz, quien interpreta a una profesora de la Universidad de Yale con un oscuro secreto.

La trama se desata cuando una estudiante acusa a un colega de la profesora de agresión sexual, obligando a los personajes y a los espectadores a cuestionar la verdad y los dilemas morales en la educación superior. La película, producida por Amazon, aborda la brecha generacional entre profesores y estudiantes y ha sido comparada con el drama Tár (2022), reseñó Infobae.