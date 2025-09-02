(01 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Una jueza federal de Columbia, Sparkle L. Sooknanan, emitió una orden temporal este domingo para detener los planes del gobierno de Donald Trump de deportar a varios niños guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos y que se encontraban bajo custodia de las autoridades.

La orden, que tendrá una vigencia de dos semanas, fue emitida en respuesta a una solicitud de emergencia del Centro Nacional de Derecho Migratorio. Según los abogados, la Administración violó el debido proceso al intentar deportar a menores con casos pendientes ante tribunales de inmigración, ignorando las protecciones especiales que la ley otorga a los menores no acompañados.

Durante una audiencia, la jueza Sooknanan se mostró sorprendida de que el gobierno estuviera «intentando sacar del país a menores de edad en plena madrugada durante un fin de semana festivo».

La orden se produjo en el momento en que algunos de los niños ya se encontraban en aviones para ser enviados de regreso a Guatemala. Según el medio CNN, la medida afectaría a unos 600 niños guatemaltecos que actualmente están bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), reseñó El Nacional.