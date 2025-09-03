(02 de septiembre del 2025. El Venezolano).- En un fallo judicial significativo, un juez federal de California ha dictaminado que el presidente Donald Trump violó la ley federal al ordenar el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y marines en Los Ángeles en junio.

El magistrado Charles Breyer, con sede en San Francisco, determinó que la administración republicana excedió su autoridad al enviar a unos 4,000 militares y 700 marines para responder a las protestas contra las políticas migratorias.

El despliegue militar se llevó a cabo a pesar de la firme oposición del gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Ambos líderes habían argumentado que no se necesitaba una intervención federal de esa magnitud y que el uso de tropas contra ciudadanos estadounidenses era una escalada innecesaria, reseñó Noticias Telemundo

El fallo judicial, que entrará en vigor el próximo viernes, fue recibido con entusiasmo por el gobernador Newsom, quien escribió en redes sociales que la corte ha «acordado» que la «militarización de nuestras calles y el uso de los militares en contra de ciudadanos estadounidenses es ILEGAL». El dictamen, aunque no ordena el retiro inmediato de las tropas restantes, sienta un precedente legal importante sobre la separación de poderes y el uso de las fuerzas armadas dentro del territorio nacional.