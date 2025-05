(19 de mayo del 2025. El Venezolano).- La disputa de la 150va. Edición del segundo paso de la Triple Corona Norteamericana, se disputará sin el aliciente de ver al ganador del Kentucky Derby Sovereignty y por lo tanto sin la esperanza de tener a un nuevo triple coronado. Enrique Salazar detalla a los nueve contendores que esta temporada estarán en el partidor de Pimlico-

Serán nueve los participantes del 150° Preakness S. (G1, 1900m, arena, US$ 2.000.000), once menos de los concurrentes al reciente Kentucky Derby (G1), una particularidad que parece favorecer a los tres anotados en la nómina que actuaron en esa carrera, pero principalmente a los dos ganadores G1 que serán de la partida el próximo sábado: Journalism (22, por Curlin) y Sandman (22, por Tapit). Sin embargo, vista su forma de correr, Journalism parece más favorecido por las características del hipódromo y su demostrada capacidad de seguir de cerca el tren de carrera de los veloces, además de su “gallardía” para reponerse de los tropiezos que se le presentan en carrera. Con una campaña impecable y bajo la guía de un jinete (Umberto Rispoli) que le conoce al dedillo, el potro, que viene de finalizar 2° en el “fangal” en el cual se desarrolló el Derby de las Rosas, luce con primerísima opción, tanta que el handicapper oficial le asignó una cotización de 8-5. Partiendo adentro desde el puesto de pista # 2, el potro no dará ventaja en los codos y podrá controlar a los más veloces desde el vamos, teniendo clara la opción clara de brindarle el 2° triunfo en la prueba a su entrenador Michael McCarthy, ganador de este evento en 2021 (Rombauer). Por su parte, el moro Sandman dará la ventaja que significa correr de atrás esta prueba tan “dada” a la velocidad. Sin embargo, en esta ocasión, no tendrá que manejar el enorme tráfico del “Derby” y si el tren de carrera es excesivamente rápido podría estar sacando provecho de ello, sobretodo, contando con la monta veterana de John Velázquez, ganador en 2023 (National Treasure), aunque con otra estrategia de carrera. Le corresponderá partir afuera, desde el puesto de pista # 7, lo cual probablemente le evitará tropiezos al inicio de las acciones. De ganar, sería la 2ª victoria para su entrenador Mark Casse, ganador del evento en 2019 (War of Will). Involucrado en la pelea inicial durante la disputa del “Derby”, American Promise (22, por Justify) será un duro rival desde el vamos, viéndose favorecido por la “ausencia” del trío de líderes iniciales de entonces (Citizen Bull, Neoequos & Owen Almighty), lo cual podría permitirle liderar esta vez, aprovechando su partida desde el puesto # 3, intentando repetir la performance del ganador el año pasado (Seize the Grey), un entrenado del legendario D. Wayne Lukas, tal como él. Por cierto, Lukas es un consuetudinario ganador del Preakness S. (G1), sumando hasta ahora 7 triunfos, habiendo triunfado, además de 2024, en las versiones 1980 (Codex), 1985 (Tank’s Prospect), 1994 (Tabasco Cat), 1995 (Timber Country), 1999 (Charismatic) y 2013 (Oxbow). Conducido por Nik Juárez, su jinete de nuevo para este sábado, American Promise fue capaz de seguir parciales fuertes (23.12/45.20/1:08.39) cuando se impuso al galope en el Virginia Derby (Colonial Downs, 1800m, arena, US$ 500,000), agenciando tiempo récord de 1:46.41. El pupilo de Lukas sería sorpresa, pues se le asigna una cotización de 15-1.Entre los veloces del lote está el debutante selectivo Goal Oriented (22, por Not This Time), invicto en dos salidas, que viene con el aval de la cuadra de Bob Baffert, el entrenador más ganador entre los que participan en la prueba, con 8 victorias, una más que Lukas, habiendo vencido en 1997 (Silver Charm), 1998 (Real Quiet), 2001 (Point Given), 2002 (War Emblem), 2010 (Lookin At Lucky), 2015 (American Pharoah), 2018 (Justify) y 2023 (Natural Treasure). Dando un salto de calidad para esta presentación, luego de triunfar en un allowance optional claiming (Churchill Downs, 1700m, arena, 1:42.83), de punta a punta, el pasado 3 de mayo, ante diez rivales, Goal Oriented volverá a tener sobre sus estribos al Campeón Flavien Prat, uno de los tres jinetes que participan este año, que han triunfado antes, en su caso en 2021 (Rombauer). En su reciente triunfo, el invicto de Baffert fue capaz de pasar parciales de 23.63 (400m) y 47.15 (800m), por lo que partiendo al lado del riel (puesto de pista # 1) debe ser de los que salgan a ponerle ritmo a la carrera. Si lograse superar el cambio de lote, sería un “golpecito” en las apuestas pues se cotiza 6-1. Enemigo de méritos, pese a no ser aun ganador selectivo, parece ser River Thames (22, por Maclean’s Music), un potro neoyorkino que tendrá en su silla al Campeón Irad Ortiz Jr., de la cuadra del líder Todd Pletcher, que buscará darle el primer triunfo en la prueba a ambos profesionales. El potro, que se cotiza 9-2, viene de escoltar al ganador del Derby de las Rosas en el Fountain of Youth S. (G2, Gulfstream Park, 1700m, arena, marzo/01) y de figurar 3° en el Blue Grass S. (G1, Keeneland, 1800m, arena, abril/08). Le tocará partir desde el puesto de pista # 6 y, de acuerdo a lo mostrado, correrá a la “caza” de los veloces, estrategia que no le ha dado óptimos resultados hasta ahora. El lote se completa con otros cuatro participantes, a saber, el ganador selectivo Clever Again (22, por American Pharoah), cuyo entrenador ha logrado triunfar dos veces en la prueba (2007 & 2009) y su jinete en una ocasión (2022); el “local” Pay Billy (22, por Improbable), que llega con dos triunfos selectivos en fila y un “pase automático” al vencer en el Federico Tesio S. (Laurel Park, 1800m, arena, 1:52.78) el pasado 19 de abril; el inglés Heart of Honor (22, por Honor A. P.), monta de la jineta Saffie Osborne, que viene de tres segundos de grado consecutivos logrados en Meydan (Dubai); y Gosger (22, por Nyquist), el reciente vencedor del Lexington S. (G3, Keeneland, 1700m, arena, 1:44.15), que será monta del panameño Luis Sáez y es considerado sorpresa (20-1), de acuerdo al criterio del handicapper oficial.

Mystic Lake es el Caballo del Año criado en Florida

Ocala, FL – Nota Oficial.- Por Brock Sheridan.- Mystic Lake ha sido nombrado Caballo del Año 2024 criado en Florida en una votación de la junta directiva de la Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos Pura Sangre de Florida, anunciado en la Gala de Premios FTBOA celebrada el lunes por la noche en el Centro Cultural Circle Square en Ocala.Criada por Peggy Costanzo y propiedad de C2 Racing Stable LLC y Stefania Farms LLC, Mystic Lake también es nombrada la Campeona Tresañera criada en Florida 2024 y Campeona Velocista tras ganar el Charles Town Classic (G2), Miss Preakness (G3) en Pimlico, Sugar Swirl (Listado) en Gulfstream Park y Stonehedge Farm South Sophomore Fillies en Tampa Bay Downs. Otros campeones criados en Florida reconocidos son Bentornato como Campeón Tresañero y Campeón Velocista; Spirit Wind como Campeona Mayores y la Campeona Gramera fue Dancing N Dixie. Más detalles en hipismo.net.

