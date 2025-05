(21 de mayo del 2025. El Venezolano).- En la continuación de nuestros trabajos con miras a las próximas elecciones regionales del 25 de mayo en Venezuela; entrevistamos a José Luis Pirela, diputado a la Asamblea Nacional de 2015 y miembros de la Fracción 16 de julio, quien nos ofreció su opinión sobre estos comicios que servirán para elegir gobernadores en los 24 estados del país.

Escrito por: Eliexser Pirela Leal

¿Deben los venezolanos salir a votar en las próximas elecciones?

«Los venezolanos no debemos ir a votar el 25 de mayo porque estas elecciones regionales tienen el sello del fracaso; porque es una farsa. Fracasa la dictadura electorera y hambreadora, esa que nos ofreció el dólar a 8 bolívares y que hoy ya supera los 100 bolívares… Fracasa la oposición sedicente, porque está descubierta y no despierta confianza en los venezolanos; porque está actuando al margen del liderazgo legítimo, ese surgido el 22 de octubre del año 2023.

No se trata de rendirle culto a la personalidad de nadie, pero evidentemente liderazgo de María Corina Machado es el resultado de una amplia consulta al campo democrático, que le entregó ese 22 de octubre un mandato ciudadano; con las primarias. Y eso se convirtió en la semilla del triunfo del 28 de julio de 2024; por lo cual, los venezolanos no tenemos por qué ‘bajarnos del caballo en medio del río’… no tenemos por qué abandonar a quienes le entregamos nuestro liderazgo, que todos sabemos, fue a María Corina Machado y a la candidatura de Edmundo González en ese 28 de julio, elecciones en la que, sin dudas, ganó por un amplio margen, porque duplicó los votos de Nicolás Maduro y eso no ha sido respetado».

¿Qué garantías tienen los venezolanos de que sus votos, su voluntad, será respetada?

«Los venezolanos no tenemos ninguna garantía de que nuestra voluntad será respetada; en primer lugar porque el precedente fraudulento del pasado 28 de julio antecede a la convocatoria de estas elecciones… de esta farsa elección regional concretada por Maduro y esta oposición sedicente, para darle un ‘champú democrático’ al ambiente… de normalización, entre comillas, cuando efectivamente la gente sabe que se robaron descaradamente las elecciones.

No podemos acudir a avalar un proceso que sirve para desconocer la voluntad mayoritaria de casi 8 millones de venezolanos que votamos por Edmundo González. Además, aquí en el marco de la participación solo están habilitados los partidos que están concertados con el régimen y los dirigentes a quienes le han levantado sus inhabilitaciones para que acompañen esta farsa.

No hay ninguna garantía de que este sea esta sea una elección en la que la voluntad del soberano sea respetada».

¿Debemos confiar en la actual directiva del CNE?

«Confiar en el actual Consejo Nacional Electoral es como ‘confiar en amores de prostitutas’. La servilleta de Elvis Amoroso se la dictan desde Miraflores. No tenemos un órgano electoral confiable y los rectores electorales que mantengan posiciones críticas terminan siendo perseguidos, como es el caso del rector Juan Carlos Delpino, quien tuvo que salir de Venezuela, o los rectores que estuvieron allí, con una posición crítica, como Enrique Márquez, quien está preso. Entonces si los mismos que han sido rectores del CNE, por decir ‘revisen las actas’, por decir ‘respeten los las auditorías’ o por decir ‘entreguen las actas’, cosas que son enteramente normales, son perseguidos; bueno ahí lo único que hay son unos rectores ‘entre comillas’ que se subordinan a los dictadores de Miraflores; que no respetan absolutamente ningún resultado, sino el que dictamine el cogollo rojo desde las alturas del poder».

¿Qué ganan los venezolanos si salen a votar?

«Los venezolanos no ganamos nada con salir a votar para no elegir; o para que adjudiquen a alguien que luego no va a ser respetado.

Los gobernadores actuales que no son del PSUV son de la llamada oposición sedicente. Son gobernadores que no están al servicio de impulsar un cambio político en el país. Han colocado sus gestiones al servicio de favores presupuestarios de Maduro, para continuar en los negocios de las gobernaciones y las alcaldías.

Por otra parte, en Venezuela hay más de 20 alcaldes presos, exiliados o en la clandestinidad. En el Zulia han puesto preso a nueve alcaldes y soltaron a uno. Hay ocho alcaldes presos y ocho alcaldes encargados. Igual los detenidos son señalados de graves delitos de narcotráfico, sin presentar una sola prueba al país de que están incursos… de que hay fundamentos de hecho y de derecho que comprometen una conducta delictual. El país tiene derecho a conocer eso.

Entonces ¿qué ganamos los venezolanos con votar? absolutamente nada».

¿Qué pierden los venezolanos si no van a votar?

«Te lo voy a responder en una sola palabra: Nada.

Es hora de reafirmar nuestra voluntad de cambio del régimen dictatorial que impera en Venezuela».