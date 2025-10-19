(19 de octubre del 2025. El Venezolano).- La canonización de Hernández y Rendiles marca un antes y un después en la historia espiritual del país. Ambos fueron exaltados por su vida de servicio, humildad y entrega:

José Gregorio Hernández , nacido en Isnotú en 1864, fue médico, científico y profesor universitario. Su dedicación a los más pobres le valió el apodo de “médico de los pobres”, y su figura ha sido venerada por generaciones como símbolo de esperanza y sanación.

Carmen Rendiles, nacida en Caracas en 1903, fundó la Congregación Siervas de Jesús. A pesar de haber perdido un brazo desde niña, lideró obras educativas y espirituales con firmeza y discreción, convirtiéndose en ejemplo de resiliencia y fe.

Una canonización compartida con el mundo. Durante la misa, el Papa también canonizó a otros beatos de distintas regiones:

Ignacio Maloyan, obispo armenio y mártir del genocidio

Peter To Rot, catequista laico de Papúa Nueva Guinea

Vincenza Maria Poloni, fundadora de las Hermanas de la Misericordia de Verona

María Troncatti, misionera italiana

Bartolo Longo, laico convertido en apóstol del rosario

La Plaza de San Pedro se llenó de fieles de todo el mundo, mientras en Venezuela se realizaron vigilias, misas y transmisiones en vivo desde lugares emblemáticos como el Santuario de La Candelaria en Caracas y el Santuario Niño Jesús en Isnotú.

Más que santos: símbolos de unidad y esperanza

La proclamación ocurre en un contexto de desafíos sociales y económicos para Venezuela, y representa un gesto de unidad nacional. La figura de José Gregorio Hernández, en particular, ha sido invocada en momentos de crisis, epidemias y desarraigo, consolidándose como intercesor popular tanto dentro como fuera del país.

Por su parte, la vida de Carmen Rendiles inspira por su capacidad de transformar la fragilidad en fortaleza, y su legado educativo sigue vigente en comunidades venezolanas.