(21 de agosto del 2025. El Venezolano).- El presidente de la Asamblea Nacional del gobierno de Maduro, Jorge Rodríguez, lanzó una advertencia contra el ingreso no autorizado de extranjeros al país.

Durante sesión en el Palacio Legislativo, Rodríguez afirmó: “Sea quien sea el extranjero que entre a este país sin permiso, entra, pero no sale. Aquí se queda… preso o como se quede, pero se queda”.

Sus declaraciones se dan en un momento de creciente tensión, marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe y las acusaciones contra el gobierno venezolano por presuntos vínculos con el narcotráfico. A esto se suma el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa que ofrece Washington por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro.

Anuncios

Rodríguez, que justificó su posición en la defensa de la soberanía nacional, aseguró que Venezuela “ha combatido y derrotado a las bandas criminales, al narcotráfico y los paramilitares”.

Aclaró que sus palabras no buscan una confrontación, sino que responden a una “obligación de defender este suelo sagrado”, reseñó El Nacional