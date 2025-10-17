(17 de octubre del 2025. El Venezolano).- El exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, se declaró no culpable este viernes de los 18 cargos federales presentados en su contra por el Departamento de Justicia.

En su primera comparecencia ante un tribunal, Bolton afirmó entender las acusaciones, que incluyen la transmisión y retención ilegal de información de defensa nacional.

Bolton, quien podría enfrentar hasta 10 años de prisión por cada cargo, fue puesto en libertad bajo la condición de solicitar autorización judicial para viajar al extranjero. La próxima audiencia en su caso ha sido fijada para el 21 de noviembre.

La acusación formal detalla que Bolton transcribió información clasificada y conversaciones privadas en un diario personal, que luego compartió con familiares para la redacción de su libro de memorias. La fiscalía alega que esta información fue comprometida en un ciberataque vinculado a Irán. Se anticipa un largo y complejo proceso judicial debido a la naturaleza sensible de la información involucrada, reseñó EFE.