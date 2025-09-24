(24 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El martes 23 de septiembre, Jimmy Kimmel volvió al aire con Jimmy Kimmel Live! en la cadena ABC, tras casi una semana de suspensión provocada por sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Durante su regreso, Kimmel ofreció un monólogo de casi 30 minutos —muy por encima de los 10 habituales— en el que defendió la libertad de expresión, criticó las presiones del gobierno de Donald Trump y agradeció el apoyo recibido, incluso de figuras conservadoras como Ben Shapiro y Ted Cruz.

La suspensión fue anunciada por ABC el 17 de septiembre, luego de que el presidente de la FCC, Brendan Carr, calificara los comentarios de Kimmel como “la conducta más enfermiza posible” y sugiriera sanciones contra la cadena. La decisión generó protestas públicas, una carta firmada por más de 400 artistas y una ola de críticas por parte de comediantes y defensores de la Primera Enmienda.

Disney, propietaria de ABC, revirtió la suspensión tras mantener conversaciones con Kimmel y declaró que “algunos comentarios fueron inoportunos, pero no justificaban la cancelación indefinida”.

En su monólogo, Kimmel afirmó entre lágrimas: “Nunca fue mi intención minimizar el asesinato de un joven. Pero no podemos permitir que el gobierno controle lo que se dice en televisión”.