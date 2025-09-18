(18 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El programa «Jimmy Kimmel Live!» ha sido suspendido de forma indefinida por la cadena ABC. La decisión se produjo luego de que el presentador, Jimmy Kimmel, hiciera comentarios polémicos sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Durante su emisión del lunes, Kimmel sugirió que la facción política de derecha estaba intentando explotar el crimen de forma política. Sus declaraciones generaron una fuerte reacción, con la compañía Nexstar, afiliada de ABC, oponiéndose a sus palabras.

La salida de Kimmel del aire fue celebrada públicamente por el presidente Donald Trump, quien la calificó como «excelente noticia para EE. UU.». La suspensión del programa se suma a un ambiente de polarización creciente en el país, especialmente en el contexto de las investigaciones y medidas de la administración de Trump contra lo que define como «organizaciones y movimientos liberales y de izquierda», reseñó DW.

