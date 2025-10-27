(27 de octubre del 2025. El Venezolano).- El mandatario de Argentina, Javier Milei, subrayó este domingo, tras la victoria de su coalición La Libertad Avanza (LLA) en las votaciones legislativas, que el «nuevo Parlamento será crucial para garantizar el cambio de rumbo» y reveló que impulsará importantes transformaciones.

«A lo largo de los próximos dos años debemos progresar en el camino reformista que hemos emprendido«, manifestó el jefe de Estado ultraderechista, resaltando que los proyectos que promoverá son imprescindibles para «afianzar el crecimiento y el despegue de la Argentina».

El presidente se mostró exultante frente a sus partidarios en el búnker de LLA y consideró que su gestión superó el «punto bisagra» y dará comienzo a «la construcción de la Argentina grande». Con el resultado de este domingo, donde su partido obtuvo el 39 % de los sufragios, el oficialismo alcanzará el objetivo de lograr un tercio de la Cámara Baja, proporcionándole la capacidad de sacar adelante sus iniciativas y contrarrestar los intentos de bloqueo de la oposición.

