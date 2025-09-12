(12 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Japón, conocida por la longevidad de sus habitantes, ha establecido un nuevo récord demográfico al superar por primera vez la cifra de 99,000 centenarios. Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, hay un total de 99,763 personas de 100 años o más en el país, lo que marca un incremento de 4,644 individuos en comparación con el año anterior. Este es el quincuagésimo quinto año consecutivo en que la cifra de centenarios en el archipiélago ha aumentado.

El análisis de los datos revela una notable disparidad de género: las mujeres representan la gran mayoría de este grupo, con 87,784 personas, lo que equivale al 88% del total. Por su parte, la cifra de hombres que han alcanzado los 100 años es de 11,979, reseñó DW

La persona más longeva de Japón es Shigeko Kagawa, una mujer de 114 años residente en la ciudad de Yamatokoriyama, cerca de Kioto. Kagawa, quien ha sido reconocida como la sexta persona de mayor edad en el mundo, se mantuvo activa como ginecóloga-obstetra y médica general hasta pasados sus 80 años. En un comunicado del Ministerio, ella compartió el secreto de su vitalidad: «Caminar mucho durante las visitas a domicilio fortaleció mis piernas, que son la fuente de mi vitalidad actual». Actualmente, se mantiene ocupada viendo televisión, leyendo el periódico y practicando caligrafía, actividades que realiza gracias a que aún conserva una excelente vista.

El hombre más anciano del país es Kiyotaka Mizuno, de 111 años, quien reside en la ciudad de Iwata.

Este fenómeno demográfico resalta el desafío y la fortaleza de la sociedad japonesa, que debe adaptarse a una población cada vez más envejecida. Mientras tanto, el país continúa celebrando la larga vida de sus ciudadanos, un dato que subraya su posición única en el panorama demográfico global.