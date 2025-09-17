(17 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido diagnosticado con un cáncer de piel «precoz», según anunció su médico este miércoles. El diagnóstico se produce después de que fuera dado de alta de un hospital donde fue ingresado la víspera, y de haber regresado a su residencia para continuar con su prisión domiciliaria.

El doctor Claudio Birolini detalló que el exmandatario, de 70 años, tiene un «carcinoma de células escamosas», un tipo de cáncer de piel intermedio que podría tener consecuencias serias. El diagnóstico no está relacionado con los problemas de salud recientes de Bolsonaro, ni con la apuñalada que sufrió en 2018, reseñó DW

La semana pasada, la Corte Suprema de Brasil había condenado a Bolsonaro a 27 años de cárcel por su presunta participación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Sus abogados habían justificado su ausencia en las últimas sesiones del juicio con sus problemas de salud.

