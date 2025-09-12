(12 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El Tribunal Supremo de Brasil ha emitido una sentencia histórica al condenar al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por liderar una conspiración para «perpetuarse en el poder» después de perder las elecciones de 2022.

Esta es la primera vez que un expresidente brasileño es condenado por este tipo de delito. Cuatro de los cinco jueces de la Primera Sala encontraron culpable al líder ultraderechista y a siete de sus aliados.

Entre los condenados, la mayoría son militares. Seis de los ocho sentenciados son miembros de las Fuerzas Armadas, incluyendo a un excomandante de la Marina y tres generales de reserva, que recibieron penas de entre 19 y 26 años. La defensa de Bolsonaro ha calificado las condenas como «desproporcionadas» y anunció que presentará un recurso de apelación. El juez relator, Alexandre de Moraes, afirmó que la «organización criminal» liderada por Bolsonaro instrumentalizó el aparato estatal para socavar la democracia, reseñó EFE.

Anuncios