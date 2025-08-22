(21 de agosto del 2025. El Venezolano).- El ejército israelí pidió al personal médico y las organizaciones de ayuda humanitaria en el norte de la Franja de Gaza que comiencen a elaborar planes de evacuación ante una ofensiva militar para tomar la zona.

«Se producirá una evacuación completa de Gaza hacia el sur de la Franja. Esto requiere que prepare un plan para trasladar el equipo médico de norte a sur, de modo que pueda atender a todos los pacientes del sur de la Franja y preparar los hospitales para recibir a los pacientes que llegan del norte», dice un advertencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a autoridades de salud.

«Para nosotros es importante que reciba esta información de una fuente oficial. Le proporcionaremos un lugar donde alojarse, ya sea un hospital de campaña o cualquier otro», agrega, reseñó DW

El anuncio se produce después de que el Ministerio de Defensa de IsraelIsrael aprobara una ofensiva para tomar Ciudad de Gaza y ordenó el reclutamiento de unos 60.000 reservistas.