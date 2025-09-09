(09 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El Ejército israelí ordenó el martes la evacuación completa de la ciudad de Gaza, donde se refugian cerca de un millón de personas, según datos de la ONU.

La medida se enmarca en una ofensiva militar para tomar el control del enclave palestino, que Israel considera bastión de Hamás. El portavoz militar Avichay Adraee instó a los civiles a desplazarse hacia la zona humanitaria de Al Mawasi, en el sur de la Franja, ya saturada de desplazados.

La ciudad ha sido declarada “zona de combate peligrosa”, mientras organizaciones humanitarias alertan sobre el colapso de hospitales y la falta de refugio seguro, destaca nota de DW.

