(17 de junio del 2025. El Venezolano).- El Ejército israelí dijo el martes haber matado al segundo responsable de la importante base aérea iraní Khatam ol Anbiya desde que comenzó la guerra, Ali Shadmani, en un bombardeo nocturno sobre Teherán, reseña EFE.

«Tras información precisa proporcionada por la División de Inteligencia y una oportunidad repentina durante la noche, aviones de combate de la Fuerza Aérea atacaron un cuartel general en el corazón de Teherán, matando a Ali Shadmani», indicó un comunicado castrense.

Según el comunicado militar israelí, «el centro de emergencia de Khatam ol Anbiya, bajo su mando, era responsable de gestionar las operaciones de combate y aprobar los planes de potencia de fuego de Irán».

Anuncios

Shadmani había dirigido la Dirección de Operaciones en el foro del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes. También había sido el vicecomandante de Khatam ol Anbiya antes de ascender a su dirección.

Irán aún no ha confirmado la muerte del general. Teherán vivió una quinta noche de ataques israelíes en varios puntos de la ciudad, pero no ha hablado de muertos. Durante la madrugada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a los habitantes de la capital iraní de que deberían evacuar la ciudad y lamentó que el país persa no firmara un acuerdo nuclear.