(16 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Las fuerzas israelíes han comenzado las fases iniciales de una incursión terrestre en la ciudad de Gaza, mientras intensifican sus bombardeos aéreos contra la capital del enclave.

El Ejército de Israel ha confirmado que sus soldados ya han penetrado en la ciudad, que, según sus estimaciones, es el principal baluarte de Hamás. Un oficial militar israelí aseguró que cerca del 40% de los residentes ya han huido, y se ha instado a la población restante a evacuar a pie hacia el sur. El vocero militar aseguró que la ciudad es ahora una «zona de combate peligrosa».

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el inicio de una «poderosa operación en la ciudad de Gaza». Mientras, un funcionario del Ministerio de Sanidad gazatí describió la situación como «catastrófica», afirmando que «podemos morir en cualquier momento».

La incursión terrestre va acompañada de intensos ataques aéreos, disparos de artillería y ataques con drones, haciendo que «Gaza arda», como lo expresó el ministro de Defensa, Israel Katz, reseñó EFE