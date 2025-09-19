(19 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El Ejército de Israel emitió una advertencia a los habitantes de Ciudad de Gaza, informando que empleará una «fuerza sin precedentes» en la urbe y urgiéndolos a huir hacia el sur.

El anuncio, realizado por el vocero Avichay Adraee, se dio tras el cierre de una ruta de evacuación provisional.

En un mensaje en la red social X, Adraee instó a los residentes a «aprovechar la oportunidad» para evacuar y no ser usados como «escudos humanos» por Hamás, reseñó DW

Anuncios

Este aviso se produce en medio de una intensa ofensiva terrestre y aérea lanzada por Israel con el objetivo de erradicar al grupo islamista.