(17 de enero del 2024. El Venezolano).- La gran artista, orfebre y actriz venezolana Isabel Herrera, en su nuevo tour, estará en la ciudad de Miami, este sábado 20 en Arts Connection, en el 676 NW 23th St Miami Fl 33121. Un juego donde se combina su gran talento como actriz, con la muestra de sus joyas, estas piezas únicas, hechas a mano, cada una en su estilo y con su propia personalidad.

Como nos comenta la misma Isabel Herrera: “Me emociona mucho hacer estos encuentros en persona, poder compartirles mi trabajo, mis joyas y el amor por lo que hago, además con un gran performance junto al gran artista plástico Fernando Calzadilla ”.

Isabel Herrera es una actriz venezolana, que se dio a conocer por su participación en varias telenovelas, entre estas “Kaina”, y ahora nos trae una encuentro donde combina su talento en todos los sentidos, junto a una muestra de sus joyas, hechas a mano, por ella misma, diferentes entre sí y cada una en su estilo. “Siempre he hecho cosas que me dan alegría y en este caso, con respecto a mis joyas, hago las piezas que me hacen feliz; sin llevar una rigidez o una línea recta, aunque todas gozan de un estilo muy propio, el mío. Trabajo con metales que combino con materiales nobles como piedras preciosas; a puño, letra, martillo, y dejó en cada pieza una palabra única como amuleto”.



Isabel Herrera, los invita a vivir una hermosa experiencia personalizada, con un performance mas allá de lo teatral y donde podrá estar en contacto directo con esta gran artista, que llega directamente desde Barcelona, España, donde podrán admirar su muestra, su talento; con gran intercambio de ideas y de energías. Y si hay alguna joya que le guste puede llevársela, cualquiera que tenga un significado especial para ti, con tu palabra poderosa.



¡Los esperamos este sábado 20 desde las 3 pm hasta las 7 pm, en un encuentro único, entrada libre, junto a la gran artista Isabel Herrera.

Arts Connection – 676 NW 23th St Miami Fl 33121 –