(26 de agosto del 2025. El Venezolano).- La modelo venezolana Iriannis López, embajadora de Victoria’s Secret, ha dejado una huella imborrable en la escena internacional de la moda al brillar en Las Vegas Swim Week 2025, asegurando su codiciado pase al Hawaii Fashion Week en octubre. Su carisma arrollador, autenticidad y orgullo latino la han convertido en una estrella ascendente que redefine los estándares de la industria.

Escrito por: Reynaldo Dávila

Del 15 al 19 de agosto, los escenarios de Las Vegas, como el icónico AREA15, Fontainebleau Las Vegas y LIV Las Vegas, fueron testigos del impacto de Iriannis. Con una presencia escénica magnética, la modelo cautivó a diseñadores, audiencias y críticos al presentar las tendencias más audaces en trajes de baño. Su participación no solo destacó por su estilo, sino por su mensaje de empoderamiento y diversidad, consolidándola como un ícono para mujeres de todo el mundo.

Anuncios

Un Camino de Éxito y Resiliencia

“Estar en Hawaii Fashion Week es un sueño hecho realidad. Representar a Venezuela y a las mujeres latinas en estas plataformas globales es un honor que llevo con orgullo y responsabilidad”, afirmó Iriannis (@Iriannislopez), quien combina su formación como ingeniera civil con una pasión innata por la moda. Su éxito en Las Vegas, tras un triunfal paso por Atlanta Fashion Week en mayo de 2025, refleja su disciplina y capacidad para conectar con audiencias globales.

Con miles de seguidores en redes sociales, Iriannis inspira con su lema “Tu poder está en ser tú misma”, promoviendo autenticidad y confianza. Su selección para Hawaii Fashion Week, promete elevar aún más su trayectoria, consolidándola como una voz influyente en la moda internacional.

Un Futuro Brillante en la Moda Global

Hawaii Fashion Week, programado para octubre, será el próximo escenario donde Iriannis López, continuará rompiendo barreras, llevando el orgullo venezolano y su compromiso con la diversidad a nuevas alturas. Su historia es un testimonio del poder de la perseverancia y la autenticidad, inspirando a una nueva generación de talentos latinos a soñar en grande.