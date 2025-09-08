(08 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Irfaan Ali juró el domingo como presidente de Guyana, tras ganar las elecciones generales del 1 de septiembre, e hizo un llamado a la unidad para seguir construyendo durante su segundo mandato un país en pleno auge económico.

En la Casa de Gobierno y tras tomar posesión como el noveno presidente ejecutivo de Guyana para los próximos cinco años, Ali instó a todos los guyaneses a abrazar «el llamado superior de la construcción nacional», una vez superados los comicios.

«No soy el presidente de algunos guyaneses. Soy el presidente de toda Guyana. Nuestros mayores logros siempre se alcanzan cuando nos mantenemos unidos. Hoy me comprometo a ser un presidente para cada comunidad, cada sector y cada guyanés», prometió Ali en su discurso. Guyana logró el récord de crecer un 63 % en 2022, gracias a la bonanza petrolera, y, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), crecerá un promedio anual del 14 % durante los próximos cinco años.

Anuncios

Al respecto, el presidente agradeció a su gabinete saliente por lograr «un desarrollo sin precedentes» y sentar unas bases sólidas para los años venideros. De cara a su segundo mandato, el mandatario adelantó que su Gobierno cumplirá con sus promesas clave electorales, incluida la implementación de importantes programas sociales y la construcción de dos nuevos puentes sobre los ríos Corentyne y Berbice para mejorar las comunicaciones, reseña EFE.