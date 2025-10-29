(29 de octubre del 2025. El Venezolano).- Una indagación periodística de la agencia Associated Press (AP) ha puesto al descubierto un esquema clandestino en el que un funcionario federal de Estados Unidos, identificado como Edwin López, presuntamente intentó convencer a Bitner Villegas, el piloto del líder chavista Nicolás Maduro, para que modificara la trayectoria de la aeronave presidencial hacia un punto donde las autoridades estadounidenses pudieran detener al mandatario.

Las conversaciones, que según el medio se llevaron a cabo en secreto, incluían la promesa de una cantidad significativa de dinero para el piloto si colaboraba con la operación. Pese a no comprometerse con el proyecto, el aviador entregó su número telefónico móvil al agente tras una reunión de alta tensión a finales de 2024, gesto que AP interpreta como una señal de interés en cooperar con el gobierno estadounidense.

Persistencia del Acercamiento Secreto

El reporte detalla que López, entonces adscrito a Investigaciones de Seguridad Nacional en la embajada de EE. UU. en República Dominicana, mantuvo el contacto con el piloto a lo largo de 16 meses, utilizando una aplicación de mensajería encriptada, incluso después de su retiro del servicio público.

El proceso de convencimiento abarcó elementos de «aeronaves privadas de lujo» y el «delicado cortejo» de un colaborador fundamental de Maduro. La estrategia, diseñada tras la visita de un informante a la embajada de EE. UU., evidencia los esfuerzos continuos de Estados Unidos por fomentar un cambio de administración en Venezuela.

