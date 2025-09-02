(01 de septiembre del 2025. El Venezolano).- En una noche decepcionante para sus seguidores, el Inter Miami no pudo conseguir su segundo título en la Leagues Cup al caer derrotado 3-0 frente al Seattle Sounders.

El partido, disputado en el Lumen Field ante una multitud récord, vio al equipo de Javier Mascherano luchando por encontrar su ritmo, mientras el conjunto local se mostraba superior en todas las áreas.

La defensa del Sounders logró neutralizar los intentos de ataque de Lionel Messi y Luis Suárez, quienes tuvieron varias oportunidades claras de gol que no pudieron concretar.

Anuncios

El marcador se abrió en el primer tiempo con un gol de Osaze De Rosario. En el segundo, Álex Roldán y Paul Rothrock sellaron la victoria del Sounders con dos goles más.

Con este resultado, el Inter Miami se queda con el subcampeonato y ahora se prepara para su próximo encuentro en la Major League Soccer (MLS) contra el Charlotte FC. A pesar de la derrota, el equipo ha asegurado su clasificación a la Concacaf Champions Cup 2026, reseñó Infobae.