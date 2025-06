(12 de junio del 2025. El Venezolano).- Un extenso informe emitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el Informe 96/2025 fechado el 5 de junio de 2025, ha sacudido los cimientos de la contratación pública en España, exponiendo una presunta red de irregularidades que abarcan varios años. Este documento se enmarca en la Causa Especial 20775/2020, bajo la tutela de la Sección 4ª de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y se centra en supuestos delitos de corrupción que incluyen cohecho, tráfico de influencias, malversación y pertenencia a organización criminal.

La investigación apunta directamente a figuras prominentes, destacando a José Luis Ábalos Meco, exministro del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). Junto a él, se encuentran bajo el escrutinio Koldo García Izaguirre, quien fuera su asesor personal en el ministerio, y Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, empresario del ámbito privado.

Las pesquisas de la Guardia Civil revelan que la presunta trama operó durante un extenso periodo. Las investigaciones se remontan a 2015, extendiéndose a etapas previas, durante y posteriores al paso de Ábalos y García Izaguirre por el MITMA. Este marco temporal se prolonga hasta febrero de 2024, mes en el que Koldo García y Víctor Gonzalo de Aldama fueron detenidos en el contexto de las Diligencias Previas nº 65/2023 del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional.

La base principal de los indicios recopilados en este informe radica en las comunicaciones intervenidas a los investigados. Específicamente, se ha recurrido a conversaciones mantenidas a través de aplicaciones de mensajería instantánea y, de manera notable, a una serie de grabaciones de audio localizadas en los dispositivos asociados a Koldo García. Estas grabaciones, en las que García Izaguirre siempre está presente, giran en torno a la búsqueda de contraprestaciones económicas por presuntas adjudicaciones de obra pública.

Es importante subrayar que la totalidad de las conclusiones expuestas en el informe de la Guardia Civil se presentan en términos de presunción, quedando sometidas a la correspondiente valoración judicial.

Red de influencias y mecanismos de compensación: Los primeros pasos de la trama

La profunda investigación de la Guardia Civil desvela que la presunta red de corrupción comenzó a tejerse mucho antes de la llegada de José Luis Ábalos al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). Los indicios se remontan a 2015, marcando el inicio de relaciones clave en el ámbito de la contratación pública.

En aquel año, Koldo García Izaguirre ya mantenía contacto con Fernando Merino Vera, quien se identificaba como Director del Departamento de Navarra y La Rioja dela constructora ACCIONA. Esta relación inicial se enmarcaba en proyectos de explotación minera, como la mina de potasa Muga entre Navarra y Aragón, donde ACCIONA formó una Unión Temporal de Empresas (UTE) con la mercantil SERVINABAR 2000 SLU. Durante este periodo, Koldo García también mantenía una estrecha relación con Santos Cerdán León, quien entonces era parlamentario en Navarra. Se ha constatado que Koldo y un administrador de SERVINABAR, conocido como Antxón Egurrola, constituyeron la sociedad cooperativa NORAN COOP en junio de 2015. Santos Cerdán, a su vez, era informado de los avances de estos proyectos y daba directrices a Koldo, lo que sugiere que poseía capacidad de decisión sobre NORAN COOP y SERVINABAR.

Paralelamente a estas vinculaciones empresariales, la investigación ha descubierto una “operativa de compensación” utilizada en lako etapa pre-ministerial de Koldo para obtener liquidez de ACCIONA. Este mecanismo presuntamente ilícito se canalizaba a través del restaurante BAR FRANKY y de un asesor fiscal, Miguel Moreno Purroy. La dinámica consistía en la emisión de facturas ficticias por parte del BAR FRANKY a nombre de ACCIONA, supuestamente por conceptos como “comidas y cenas”. ACCIONA realizaba transferencias al restaurante, y los fondos eran posteriormente entregados en efectivo a Koldo García o a su entorno por el gestor del establecimiento, Francisco Javier Lorente Rodríguez, y por Miguel Moreno Purroy. Hay registros de Koldo solicitando facturas con conceptos específicos y el CIF de ACCIONA para esta operación.

El papel de Santos Cerdán fue crucial en la trayectoria de Koldo García. En una declaración testifical de marzo de 2023, Santos Cerdán afirmó haber sido él quien presentó a Koldo y a José Luis Ábalos, y quien promovió que Koldo fuera contratado como conductor del entonces Secretario de Organización del PSOE en 2017. Menos de un año después, en junio de 2018, Koldo pasó de chófer a asesor personal del ministro. Durante este tiempo, la relación entre Koldo y Santos Cerdán se caracterizaba por una clara subordinación de Koldo, aunque con el tiempo, su lealtad hacia Ábalos se fortaleció, lo que, según Koldo, generó malestar en Santos Cerdán.

Ya en marzo de 2018, existían indicios de que los implicados sospechaban de posibles intervenciones telefónicas. En una conversación del 15 de febrero de 2018, Santos Cerdán le pidió a Koldo que verificara si el teléfono del “jefe” (José Luis Ábalos) estaba “pinchado”, una preocupación que Koldo se comprometió a revisar.

La entrada de José Luis Ábalos y Koldo García en el MITMA en junio de 2018 marcó un punto de inflexión. Apenas unos días después del nombramiento de Ábalos, Santos Cerdán mostró un claro interés en influir en nombramientos de cargos de relevancia dentro del ministerio. Koldo le remitió documentos con nombres de posibles candidatos para puestos como el de Director General de Carreteras y Presidente de ADIF, incluyendo a Javier Herrero Lizano e Isabel Pardo de Vera Posada. Santos Cerdán insistió en la materialización de estos nombramientos, llegando a indicar que de no producirse, “nada será posible”. Efectivamente, Javier Herrero fue nombrado Director General de Carreteras el 29 de junio de 2018, e Isabel Pardo de Vera fue nombrada Presidenta de ADIF. Estas designaciones habrían sentado las bases para una presunta influencia en la contratación pública a nivel nacional.

Contratos bajo sospecha: Proyectos emblemáticos y presuntas remuneraciones ilícitas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha profundizado en las presuntas irregularidades en la contratación pública del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), detallando una serie de contratos de obra pública que habrían beneficiado a empresas como ACCIONA, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC).

Proyectos Emblemáticos bajo la Lupa

Entre las adjudicaciones investigadas, destacan varios proyectos de gran envergadura:

Autovía A-68, tramo Arrúbal-Navarrete (Logroño): La licitación 14-LO-5540; 54.7/18, valorada en 92.416.975,61 euros, fue presuntamente influenciada a favor de ACCIONA Construcción. Conversaciones intervenidas revelan que Koldo García indicó a José Luis Ábalos que tres de las cuatro obras en carreteras eran para ACCIONA. Tras la apertura de ofertas el 22 de abril de 2019, la Unión Temporal de Empresas (UTE) de ACCIONA Construcción y Aquaterra Servicios Infraestructuras SL obtuvo la mayor puntuación técnica (96,56 puntos) y, pese a presentar la segunda oferta económica más barata sin caer en baja temeraria, resultó adjudicataria el 11 de septiembre de 2019. Koldo, al mismo tiempo, informó a Santos Cerdán de que “Ya está en La Rioja hecho”, poco después de que Javier Herrero, Director General de Carreteras, le comunicara a Koldo que habían hecho “¡BINGO!!!” en Logroño.

La licitación 14-LO-5540; 54.7/18, valorada en 92.416.975,61 euros, fue presuntamente influenciada a favor de ACCIONA Construcción. Conversaciones intervenidas revelan que Koldo García indicó a José Luis Ábalos que tres de las cuatro obras en carreteras eran para ACCIONA. Tras la apertura de ofertas el 22 de abril de 2019, la Unión Temporal de Empresas (UTE) de ACCIONA Construcción y Aquaterra Servicios Infraestructuras SL obtuvo la mayor puntuación técnica (96,56 puntos) y, pese a presentar la segunda oferta económica más barata sin caer en baja temeraria, resultó adjudicataria el 11 de septiembre de 2019. Koldo, al mismo tiempo, informó a Santos Cerdán de que “Ya está en La Rioja hecho”, poco después de que Javier Herrero, Director General de Carreteras, le comunicara a Koldo que habían hecho “¡BINGO!!!” en Logroño. Puente del Centenario (Sevilla): La construcción de tirantes del Puente del Centenario en Sevilla (licitación 14-SE-5090; 54.896/20) también está bajo sospecha. Koldo García, al parecer, presionó para que fuera declarada “de emergencia”. La UTE conformada por ACCIONA Construcción SA, Tecade SA y Freyssinet SAU obtuvo una puntuación técnica de 100,00 puntos y presentó el presupuesto más económico sin baja temeraria, resultando adjudicataria por un importe inicial de 71.404.645,30 euros, que se amplió a 102.829.873,28 euros.

La construcción de tirantes del Puente del Centenario en Sevilla (licitación 14-SE-5090; 54.896/20) también está bajo sospecha. Koldo García, al parecer, presionó para que fuera declarada “de emergencia”. La UTE conformada por ACCIONA Construcción SA, Tecade SA y Freyssinet SAU obtuvo una puntuación técnica de 100,00 puntos y presentó el presupuesto más económico sin baja temeraria, resultando adjudicataria por un importe inicial de 71.404.645,30 euros, que se amplió a 102.829.873,28 euros. Integración ferroviaria en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona): La licitación de ADIF 3.19/06110.0016, por un importe de 51.760.263,99 euros (ampliable a 62.026.420,15 euros), fue adjudicada a ACCIONA Construcción SA el 4 de noviembre de 2019. ACCIONA obtuvo la mayor puntuación técnica (39,24 sobre 40) en este expediente.

La licitación de ADIF 3.19/06110.0016, por un importe de 51.760.263,99 euros (ampliable a 62.026.420,15 euros), fue adjudicada a ACCIONA Construcción SA el 4 de noviembre de 2019. ACCIONA obtuvo la mayor puntuación técnica (39,24 sobre 40) en este expediente. Corredor de alta velocidad Murcia-Almería (El Mayor y Pulpí-Vera): Dos adjudicaciones en Murcia son señaladas: la licitación de ADIF AV 3.18/20830.0295 para el soterramiento de la red arterial ferroviaria de Murcia (conocida como “El Mayor”) por 158.801.001,18 euros, y la licitación de ADIF AV 3.18/20830.0165 para la plataforma del corredor Mediterráneo, tramo Pulpí-Vera, por 121.196.734,32 euros. Ambas fueron adjudicadas a UTEs lideradas por ACCIONA Construcción, obteniendo altas puntuaciones técnicas.

Dos adjudicaciones en Murcia son señaladas: la licitación de ADIF AV 3.18/20830.0295 para el soterramiento de la red arterial ferroviaria de Murcia (conocida como “El Mayor”) por 158.801.001,18 euros, y la licitación de ADIF AV 3.18/20830.0165 para la plataforma del corredor Mediterráneo, tramo Pulpí-Vera, por 121.196.734,32 euros. Ambas fueron adjudicadas a UTEs lideradas por ACCIONA Construcción, obteniendo altas puntuaciones técnicas. Autovía A-12 Camino de Santiago (Santo Domingo de la Calzada-Villamayor del Río): En este proyecto (expediente 12-LO-5440; 54.567/19), la UTE que incluía a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) obtuvo la puntuación global más alta (95,22), a pesar de ser la decimocuarta oferta económica, gracias a una valoración técnica decisiva realizada por la Subdirectora General de Construcción, Camino Arce. La adjudicación final fue de 72.447.574,63 euros.

En este proyecto (expediente 12-LO-5440; 54.567/19), la UTE que incluía a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) obtuvo la puntuación global más alta (95,22), a pesar de ser la decimocuarta oferta económica, gracias a una valoración técnica decisiva realizada por la Subdirectora General de Construcción, Camino Arce. La adjudicación final fue de 72.447.574,63 euros. Autovía A-32, tramo Úbeda-Torreperogil: La modificación nº2 del proyecto clave 12-J-3910.M2 de la Dirección General de Carreteras, vinculada a OPR, es otro punto de interés. Una nota en el dispositivo de Koldo mencionaba: “Úbeda a torreberogil aprobar el modificado ya y como viene y es de opr”. Documentos intervenidos sugieren que se buscaba la aprobación de este modificado para OPR, con Fernando Merino (directivo de ACCIONA) y Camino Arce Blanco involucrados.

La modificación nº2 del proyecto clave 12-J-3910.M2 de la Dirección General de Carreteras, vinculada a OPR, es otro punto de interés. Una nota en el dispositivo de Koldo mencionaba: “Úbeda a torreberogil aprobar el modificado ya y como viene y es de opr”. Documentos intervenidos sugieren que se buscaba la aprobación de este modificado para OPR, con Fernando Merino (directivo de ACCIONA) y Camino Arce Blanco involucrados. Obra de emergencia en Asturias (LIC): Apenas un mes después de una conversación grabada entre Koldo e Isabel Pardo de Vera, presidenta de ADIF, en la que Koldo solicitó insistentemente una obra para LIC a pesar de las reticencias de Pardo de Vera (“iba a cantar”), ADIF adjudicó directamente a LIC el expediente de emergencia 3.20/27507.0207 por 592.053 euros. La justificación de la elección de LIC se basó en su “disposición a aportar medios humanos y materiales necesarios de forma inmediata” y su “experiencia”. Tanto Isabel Pardo de Vera como Ángel Contreras firmaron la aprobación.

Apenas un mes después de una conversación grabada entre Koldo e Isabel Pardo de Vera, presidenta de ADIF, en la que Koldo solicitó insistentemente una obra para LIC a pesar de las reticencias de Pardo de Vera (“iba a cantar”), ADIF adjudicó directamente a LIC el expediente de emergencia 3.20/27507.0207 por 592.053 euros. La justificación de la elección de LIC se basó en su “disposición a aportar medios humanos y materiales necesarios de forma inmediata” y su “experiencia”. Tanto Isabel Pardo de Vera como Ángel Contreras firmaron la aprobación. Autovía A-63, tramo Salas-La Espina (Asturias): La licitación 12-O-4960.C; 54.1/18 fue adjudicada a la UTE formada por Construcciones Pérez Jiménez y OPR por 7.383.932,05 euros. Esta UTE obtuvo la puntuación técnica más alta (94,74/100) y fue la décima oferta más económica.

Presuntas remuneraciones ilícitas

La investigación ha desvelado diversas formas de presuntas contraprestaciones económicas recibidas por los investigados:

Pagos vinculados a adjudicaciones de ACCIONA: Las grabaciones de Koldo revelan que José Luis Ábalos y él habrían percibido altas sumas de dinero, mediando Santos Cerdán, por la adjudicación de obra pública a ACCIONA. Se estima que Ábalos habría recibido al menos 620.000 euros de un total de 1.070.000 euros, con 450.000 euros aún pendientes. Estos pagos se asociaban a las dos obras en Murcia (550.000 euros) y se esperaba el abono de otros 450.000 euros por proyectos en Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat. También se mencionan 70.000 euros relacionados con una “bajera” (un local o bajo de un inmueble). En conversaciones, Koldo y Santos discuten sobre las cantidades y Koldo llega a acusar a Santos de haberse quedado con dinero de Antxón. Pagos en efectivo de Aldama a Koldo: Víctor Gonzalo de Aldama habría pagado a Koldo García 10.000 euros mensuales en efectivo, al menos desde octubre de 2019, a modo de “nómina” para asegurar su capacidad de influencia en el MITMA. Aldama afirmó haber visto a Koldo repartir este dinero con Ábalos en el ministerio. Estos pagos continuaron incluso después de que Ábalos y Koldo dejaran el MITMA en julio de 2021, hasta al menos septiembre de 2022, sugiriendo que la influencia de Koldo persistía. “Nómina” encubierta de Koldo de LIC: Koldo García habría recibido 2.600 euros netos mensuales de LIC a través de Juan Carlos Etero Martínez, quien simuló una contratación suya en la seguridad social para canalizar estos pagos. Las conversaciones intervenidas muestran a Etero reclamando a Koldo los pagos de LIC y la búsqueda de una “alternativa” para su compensación. Contratación de Patricia Uriz (esposa de Koldo) por OPR: Tras el cese de Koldo y su entorno del MITMA, Koldo habría facilitado la contratación de su esposa, Patricia Uriz, por ÁRIDOS ANFERSA SL, una sociedad vinculada a OPR. Patricia habría percibido al menos 13.796,77 euros netos entre agosto de 2022 y junio de 2023 en concepto de “nómina”, con abonos de 1.300 euros mensuales. Daniel Fernández Menéndez, de OPR, envió a Koldo el documento de alta de Patricia, sugiriendo que esta contratación fue un favor solicitado por Koldo.



De la salida ministerial a la alerta operativa: Persistencia de la trama y próximos pasos de la investigación

La investigación ha revelado que las interacciones entre los implicados en la trama de presuntas irregularidades en la contratación pública del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) no cesaron tras la salida de José Luis Ábalos y Koldo García del ministerio en julio de 2021. Ambos habrían mantenido un cierto grado de influencia sobre el MITMA y su relación con Santos Cerdán, reuniéndose en múltiples ocasiones para discutir sobre el dinero pendiente de abono por las adjudicaciones realizadas durante su etapa ministerial.

Persistencia de preocupaciones financieras y nuevas estrategias

Las preocupaciones financieras de Ábalos persistieron, llegando al punto de que Koldo, en una conversación del 23 de noviembre de 2023, le aconsejó cómo manejar sus propiedades para evitar problemas, sugiriendo poner una vivienda a nombre de su hija para eludir el pago de una pensión. Koldo mencionó que, al poner la casa a nombre de su hija, podría volver a pagar la pensión del niño con 1.000 euros al mes.

Además, surgieron discusiones sobre nuevas formas de obtener dinero ilícito. En la misma conversación, Koldo describió una operativa donde ministros utilizan “consultoría externa” con constructoras para justificar pagos ilegales, mencionando la posibilidad de contratos de “cuatro años” por “400.000 euros con factura”. Añadió que, si no, se puede utilizar la consultoría con pagos de 5.000 euros a varias personas.

Adopción de medidas de seguridad en las comunicaciones

A partir de principios de 2021, los implicados comenzaron a utilizar líneas telefónicas “seguras” o “desechables” para ocultar sus comunicaciones, lo que evidencia una clara intención de eludir el seguimiento y las intervenciones. Ya desde la etapa pre-ministerial, Koldo y Santos pasaron de hablar abiertamente en Navarra a utilizar aplicaciones de mensajería instantánea como SIGNAL, conocida por su privacidad. En las grabaciones realizadas por Koldo, se observa que, antes de abordar temas sensibles relacionados con obras públicas o pagos, Koldo y Ábalos se aseguraban de no tener sus dispositivos móviles cerca o los ponían en modo avión. Koldo incluso usaba líneas de telefonía móvil desechables para comunicarse con José Ruz de LIC, compartiendo contactos para que Ruz pudiera recoger estas “tarjetas” SIM en Valencia.

Los investigados tenían conocimiento de las investigaciones en curso. En una conversación del 23 de noviembre de 2023, Koldo le comunicó a Ábalos que la Fiscalía iba a archivar el caso relacionado con los contratos de material sanitario del Estado de Alarma decretado en 2020 por la COVID 19, y que él lo había hecho “muy bien” para que tanto Ábalos como Santos quedaran “fuera de la investigación”. Koldo expresó su preocupación por la cantidad de información sensible que se había enviado a través de mensajes de WhatsApp. También se mostró molesto con Santos, acusándolo de haber difundido en Navarra que la Fiscalía lo estaba investigando.

Koldo presiona a Santos por más “obras”

En la etapa post-ministerial, Koldo intentó presionar a Santos para conseguir más “obras” o pagos. En una conversación grabada el 23 de noviembre de 2023, Koldo le instó a Santos a hablar con “Óscar” (posiblemente Óscar Puente) para que les adjudicaran obras de ADIF y de la Dirección General de Carreteras a empresas de confianza que les reportaran beneficios económicos, los cuales serían repartidos con Ábalos. Ábalos, por su parte, comentó que el problema era que “Santos está apuntado ahí, él sigue con su línea de negocio”, sugiriendo que, a pesar de tener personal de confianza en el MITMA, seguirían dependiendo de Santos para estas operaciones. Koldo también manifestó su enfado con Santos, acusándolo de haberse quedado con parte del dinero adeudado por las adjudicaciones.

Propuestas de actuaciones de la UCO para la investigación

El informe de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil propone una serie de actuaciones para el avance de la investigación, basadas en los indicios de presuntas actividades ilícitas asociadas a la contratación pública:

Solicitudes de entradas y registros: Se solicitan órdenes judiciales para entradas y registros en los domicilios y sedes sociales de los principales investigados y entidades vinculadas, por considerarse lugares susceptibles de albergar información y efectos de interés para la investigación, así como dinero en efectivo. Estos incluyen: José Luis Ábalos Meco: su domicilio en Avenida Constitución y el bajo en el mismo edificio en Valencia. Fernando Merino: su domicilio en Calle Guajira de Huetor Vega (Granada), debido a su influencia sobre Koldo y su papel en la adjudicación de obras a ACCIONA. Antxón Egurrola: su domicilio en la calle San Francisco Javier de Pamplona, donde también se registró el vehículo 4945HYC. José Ruz Martínez (LIC): su domicilio en Calle del Grabador Esteve de Valencia. Antonio y Daniel Fernández Menéndez (OPR): sus domicilios en Camino de Fuentezuelas, Baza (Granada) y Calle Vereda de Peñuelas 14, Armilla (Granada), respectivamente. SERVINABAR 2000 SL: su sede en Avenida de Carlos III El Noble, 1ºB de Pamplona.

Se solicitan órdenes judiciales para entradas y registros en los domicilios y sedes sociales de los principales investigados y entidades vinculadas, por considerarse lugares susceptibles de albergar información y efectos de interés para la investigación, así como dinero en efectivo. Estos incluyen: Peticiones de documentación de expedientes de obra pública: Se solicita la entrega de toda la documentación, tanto física como digital, de varios expedientes de adjudicación de obra pública del MITMA. Específicamente, se mencionan cinco expedientes en los que ACCIONA Construcción S.A. o UTEs lideradas por ella resultaron adjudicatarias: la Autovía A-68 (tramo Arrúbal-Navarrete), la construcción de tirantes del Puente del Centenario en Sevilla, la integración ferroviaria en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), y dos tramos del corredor de alta velocidad Murcia-Almería (El Mayor y Pulpí-Vera).

Se solicita la entrega de toda la documentación, tanto física como digital, de varios expedientes de adjudicación de obra pública del MITMA. Específicamente, se mencionan cinco expedientes en los que ACCIONA Construcción S.A. o UTEs lideradas por ella resultaron adjudicatarias: la Autovía A-68 (tramo Arrúbal-Navarrete), la construcción de tirantes del Puente del Centenario en Sevilla, la integración ferroviaria en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), y dos tramos del corredor de alta velocidad Murcia-Almería (El Mayor y Pulpí-Vera). Solicitud masiva de información bancaria: Se pide un mandato judicial para solicitar a diversas entidades bancarias (ABANCA, BANCA MARCH, BANCA PUEYO, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL, BANCO POPULAR, BANCO PICHINCHA, CAJA RURAL DE ALBACETE, CAJA RURAL DE NAVARRA, CAJA RURAL DE SORIA, CAJAMAR, COMMERZBANK, CREDIT AGRICOLE, DEUTSCHE BANK, EBN BANCO DE NEGOCIOS, EUROCAJA RURAL, HSBC, ING BANK, INTESA SANPAOLO, KUTXABANK, KUTXABANK SUCURSAL EN ESPAÑA, LABORAL KUTXA, y SOCIETE GENERALE, UNICAJA BANCO) información exhaustiva de numerosas cuentas vinculadas a los investigados. Esta información incluye: Todos los movimientos de saldo, ingresos y pagos desde el 1 de enero de 2014, o desde la fecha de contratación si es posterior. Identificación de las cuentas de origen y destino, así como de las personas físicas y jurídicas intervinientes. Información sobre transferencias SWIFT, OMF y nacionales, cambio de divisas, reintegros e ingresos en efectivo, todo ello por importes superiores a 300 euros. Cualquier información sospechosa de blanqueo de capitales comunicada al SEPBLAC, incluyendo expedientes, informes o análisis internos que las sustenten. Identificación de otros productos bancarios y financieros (ahorro, depósitos, fondos de inversión, seguros de vida) y cajas de seguridad. Datos de titulares y personas autorizadas (nombre, DNI, teléfonos, email, domicilios fiscales/sociales/físicos, dirección de correspondencia, tarjetas de débito/crédito). Solicitudes para el bloqueo de cuentas virtuales asociadas a operaciones con monedas virtuales. La información solicitada será aportada en formato NORMA 43, establecido por el Consejo Superior Bancario. Para el caso de cobro de cheques, se solicita información sobre la cuenta vinculada, importe, fecha de ingreso y beneficiario.

Se pide un mandato judicial para solicitar a diversas entidades bancarias (ABANCA, BANCA MARCH, BANCA PUEYO, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL, BANCO POPULAR, BANCO PICHINCHA, CAJA RURAL DE ALBACETE, CAJA RURAL DE NAVARRA, CAJA RURAL DE SORIA, CAJAMAR, COMMERZBANK, CREDIT AGRICOLE, DEUTSCHE BANK, EBN BANCO DE NEGOCIOS, EUROCAJA RURAL, HSBC, ING BANK, INTESA SANPAOLO, KUTXABANK, KUTXABANK SUCURSAL EN ESPAÑA, LABORAL KUTXA, y SOCIETE GENERALE, UNICAJA BANCO) información exhaustiva de numerosas cuentas vinculadas a los investigados. Esta información incluye:

Todas estas solicitudes buscan esclarecer y determinar el destino del dinero ilícitamente obtenido.

Un audio de 41 minutos, grabado en secreto el 9 de abril de 2019 en el propio despacho del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha convertido en la pieza angular que desvela una presunta trama de corrupción en el seno del PSOE. La grabación, realizada por su asesor Koldo García y revelada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en junio de 2025, expone con cruda nitidez la connivencia entre altos cargos del partido y grandes empresas constructoras para el reparto de obra pública, así como el uso de recursos del Estado para fines personales.

La primera parte de la conversación, que abarca más de 35 minutos, se centra en la adjudicación de 14 licitaciones de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). En ella, Koldo García detalla un plan para dirigir los contratos más importantes. “De esas 14 hay 5 […] que me comenta Isabel [Pardo de Vera, entonces presidenta de ADIF], hay que dárselas a Acciona, Sacyr o Ferrovial”, explica García, quien añade con suficiencia: “Yo le he dicho: dame estas dos. Y lo que hagas, bien hecho está”.

La respuesta de Ábalos es la que, según la UCO, sitúa al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el epicentro de la trama. “Habla con Santos, eh”, le instruye el ministro a su asesor, otorgando a Cerdán —quien no ostentaba ningún cargo en el ministerio— un rol de “gestor de pagos” ilícitos. El diálogo especifica proyectos como el Puente del Centenario en Sevilla, una obra por la que Cerdán “se juega la vida allí […] o el puesto”, y el soterramiento en Murcia, por el que se habrían asignado 210.000 euros a Ábalos y otros pagos pendientes.

En un giro radical, los últimos cinco minutos del audio abandonan la ingeniería de los contratos públicos para planificar un fin de semana de ocio. Ábalos y García coordinan un encuentro con dos mujeres, seleccionándolas por su nombre. “La Carlota se enrolla que te cagas”, comenta Ábalos. “A ti te gusta más Ariatna […] Pues Ariatna y Carlota, y a tomar por culo”, zanja Koldo, quien se ofrece a gestionar la logística, incluyendo traslados y alojamiento en un lugar “discreto”. Para la UCO, este pasaje es una prueba flagrante del presunto uso indebido de recursos públicos, como chóferes y vehículos oficiales, para actividades privadas.

Esta grabación no solo precipitó la dimisión de Santos Cerdán, sino que ha servido como prueba clave para que el Tribunal Supremo cite como investigados a Ábalos, García y al propio Cerdán por delitos de cohecho y blanqueo de capitales.

La red de favores para influir en contratos de Adif

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) ha destapado otra grabación crucial, fechada el 21 de enero de 2021, que expone el presunto tráfico de influencias en el corazón del Ministerio de Transportes. En este audio de 14 minutos, grabado por el propio Koldo García, participan el entonces ministro José Luis Ábalos, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el propio García. La conversación es una pieza central en la causa por cohecho y organización criminal que culminó con la dimisión de Cerdán en junio de 2025.

El diálogo revela cómo la trama operaba para gestionar adjudicaciones públicas y tejer una red de enchufismo. El momento clave llega cuando Koldo García detalla cómo ha intercedido en favor de un empresario llamado Alfonso, quien le pidió un “favor” relacionado con “tres obras con Adif”, la empresa pública dependiente del ministerio.

García expone con naturalidad el mecanismo de influencia, explicando a sus interlocutores cómo ha conseguido una reunión para un asociado de dicho empresario: “A mí solo me pidió un favor Alfonso […] el tío se llama Marco. Y yo, te lo digo para que lo sepas, ya tiene reunión con Isabel, no con Isabel, con el segundo suyo”.

Según el informe de la Guardia Civil, la “Isabel” a la que se refieren es Isabel Pardo de Vera, quien en ese momento presidía Adif, mientras que “el segundo suyo” apunta a Javier Herrero, director general de Carreteras. El hecho de que ambos estén siendo investigados por su presunto papel en adjudicaciones amañadas otorga a esta conversación un valor probatorio de primer orden, al ilustrar cómo se utilizaba el poder político para facilitar el acceso de intereses privados a altos cargos de la administración.

El desglose de los 570.000 euros en comisiones que Cerdán quiso acallar

Una conversación de poco más de diez minutos, grabada en secreto el 21 de enero de 2021, revela la contabilidad explícita de la presunta trama de corrupción. El audio, hallado por la Guardia Civil en un disco duro intervenido a Koldo García, captura un tenso intercambio en el que el exasesor detalla pagos por valor de 570.000 euros, mientras el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, intenta desesperadamente silenciarlo con un tajante: “¡Koldo! Que no quiero que hables de esto”.

En la grabación, considerada por la UCO como una prueba irrefutable del cobro de “comisiones por adjudicaciones de obra pública”, Koldo García enumera con precisión las cantidades que, según él, se han movido en la trama. La discusión se centra en la gestión y distribución de este dinero, con García desglosando las cifras de manera metódica: 450.000 euros de una “primera tanda” vinculada a tres contratos, 50.000 euros adicionales por otros dos, y una “indemnización” de 70.000 euros.

Este desglose no solo evidencia la magnitud de las sumas presuntamente manejadas, sino que sugiere la existencia de un sistema perfectamente estructurado para el cobro y reparto de los fondos.

La tensión culmina cuando Koldo interpela directamente a su interlocutor: “Esas son mis cuentas, que no sé si son las tuyas”. La respuesta de Cerdán, evasiva y nerviosa, delata su incomodidad ante la crudeza de la confesión: “No, yo no me las sé de memoria”. Este diálogo se ha convertido en una pieza clave para los investigadores, al mostrar a Cerdán no solo como conocedor, sino como una figura central que intentaba controlar la información sobre los flujos de dinero ilícito.

El reparto de deudas a Ábalos y el pánico a dejar rastro

Otra grabación del 2 de febrero de 2022, realizada en secreto por Koldo García, se ha revelado como otro detonante final de la mayor crisis del PSOE en los últimos años. Durante 39 minutos, el exasesor y el entonces secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, discuten el reparto de dinero pendiente para el exministro José Luis Ábalos, más de seis meses después de su salida del gobierno. El audio, pieza central del informe de la UCO, no solo precipitó la dimisión de Cerdán, sino que expone la estructura y el nerviosismo de una trama que seguía operando en la sombra.

El núcleo de la conversación es una reclamación directa. Koldo García presiona a Cerdán para saldar una deuda con su antiguo jefe: “Yo te transmito lo que hay: consigue 150 o 200 mil euros para mi jefe [Ábalos], para que él de eso…”. La respuesta de Cerdán confirma su rol como gestor de los pagos: “Mando un mensaje ahora mismo… Le transmití el otro día que me vinieron con la excusa de Sevilla”.

El diálogo se convierte en un tenso “ajuste de cuentas”. Cerdán menciona que ya se han entregado 550.000 euros por obras en Murcia, pero Koldo le corrige y enumera las partidas pendientes: “Los 550 son de Murcia, sí. Pero quedan Tarragona, Logroño (90 mil) y Sevilla (100 mil)”. En un intento por llevar un control, Cerdán insiste en la necesidad de documentar los movimientos: “550.000 y de ahí descontamos. Lo de Sevilla, que me lo pongan por escrito… si no, te lo doy”.

Sin embargo, es el miedo a ser descubiertos lo que domina la conversación. Koldo García, temeroso de actuar como intermediario, rechaza recibir el dinero directamente y repite hasta en tres ocasiones una frase que delata el pánico en la trama: “Dáselo a él, yo no quiero problemas”. Este audio fue crucial para los investigadores, pues demostró que la presunta red de comisiones seguía activa tras la salida de Ábalos del ministerio y situaba a Cerdán como el eje financiero encargado de cobrar a las empresas y redistribuir los fondos.

El mapa de la corrupción: comisiones, favores familiares y el plan para eludir a la justicia

La conversación de 39 minutos que mantuvieron Koldo García y Santos Cerdán el 2 de febrero de 2022 se erige como una de las más crudas y reveladoras de toda la investigación. El audio, analizado minuciosamente en el informe de la UCO, destapa los tres pilares sobre los que se asentaba la trama: el reparto de comisiones pendientes por adjudicaciones, una red de favores laborales para el círculo íntimo de los implicados y una clara estrategia para mostrarse impunes ante la justicia.

En el núcleo del diálogo late el dinero. Cerdán, actuando como el “banquero” de la trama, reconoce la gestión de 550.000 euros de contratos en Murcia, pero es Koldo quien le corrige y le recuerda las deudas pendientes: “Los 550 son de Murcia ¿vale? (…) Queda Tarragona, Logroño (90.000) y Sevilla (100.000)”. El exasesor llega a reclamar entre 150.000 y 200.000 euros para Ábalos, revelando que el exministro seguía siendo un presunto beneficiario de la red mucho después de su salida del Gobierno.

La conversación también desvela cómo la trama se extendía a una red de enchufismo. Koldo García traslada exigencias personales a Cerdán, pidiendo favores para su familia, como “buscar un truco” para que su esposa cotizara o ayudar a su hermano por su situación económica. El caso más explícito es el de una mujer llamada “Nicoleta”, a quien Cerdán habría colocado en la empresa pública EMFESA tras la petición de Koldo. “No solo hay que valer para follar. Ella está en el paro (…) ¿Hay alguna fórmula?”, pregunta García, mostrando cómo se utilizaban las instituciones para fines personales.

Conscientes del riesgo, ambos exhiben una calculada narrativa de invulnerabilidad. “A mí me han mirado todo. Si hubiera algo, lo hubieran sacado”, presume Cerdán, mientras Koldo afirma que las investigaciones se la “sudan”. Sin embargo, la tensión es palpable, especialmente cuando Cerdán intenta silenciar a su interlocutor: “No hablar… punto. Que no hay que saber nada”. Este audio fue el detonante de la dimisión de Cerdán al probar su papel central como gestor económico y confirmar que la trama corrupta sobrevivió a la salida de Ábalos del ministerio.

El ajuste de cuentas en la cafetería por una deuda de 450.000 euros

En una de las grabaciones más recientes de la trama, fechada el 23 de noviembre de 2023, la conversación se traslada de los despachos ministeriales a una cafetería, pero el tema de fondo sigue siendo el mismo: el dinero. El audio, identificado por la UCO como AUDIO 7, captura un encuentro a mediodía entre José Luis Ábalos y Koldo García, en el que ambos discuten las deudas pendientes que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tendría con ellos mucho tiempo después de su salida del poder.

La conversación revela las preocupaciones financieras y los ajustes de cuentas internos que persistían en la presunta red. El punto central de la discusión es una supuesta deuda que Cerdán mantenía con el exministro. Según se desprende del diálogo, Ábalos tenía pendiente de cobro la considerable suma de 450.000 euros.

Pero las reclamaciones no se detenían en la figura de Ábalos. El propio Koldo García expone sus propias cuentas pendientes con Cerdán, afirmando que este le adeudaba 130.000 euros adicionales. La tensión entre los miembros de la trama se hace palpable cuando García añade una acusación personal, asegurando que Cerdán “se había quedado con dinero delante mío”.