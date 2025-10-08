(08 de octubre del 2025. El Venezolano).- La Justicia argentina imputó este martes al diputado José Luis Espert por presunto lavado de dinero, tras revelarse sus vínculos con el empresario Federico Andrés ‘Fred’ Machado, acusado de fraude y narcotráfico en Estados Unidos. Espert, quien renunció el domingo a su candidatura por La Libertad Avanza (LLA), partido del presidente Javier Milei, era cabeza de lista para las legislativas del 26 de octubre.



La investigación, liderada por el fiscal Fernando Domínguez, se basa en una denuncia que señala una transferencia de 200.000 dólares desde una empresa vinculada a Machado. Esta transacción figura en una causa judicial en Texas contra Debra Mercer-Erwin, ex socia de Machado, condenada en 2023 por lavado de dinero y narcotráfico. El diario La Nación reveló que el movimiento también aparece en los registros de Bank of America.

EFE explica así que, Espert admitió haber recibido el dinero, pero aseguró que fue parte de su actividad privada y no política. La Corte Suprema de Argentina resolvió este martes la extradición de Machado, quien permanece bajo arresto domiciliario desde 2021.

