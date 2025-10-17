(17 de octubre del 2025. El Venezolano).- El cantautor venezolano Ignacio Rondón, figura emblemática de la música llanera, vuelve a conquistar la escena con tres lanzamientos que combinan tradición, fuerza y colaboración internacional. Con una trayectoria marcada por éxitos y reconocimientos, Rondón presenta “Hay que echarle ganas”, “Alegría de los llaneros” y “La Ramita”, grabados en el estudio Army Music Production de Orlando, Florida, con sonido de alta calidad y sello folclórico.

“Hay que echarle ganas” se erige como un himno a la perseverancia, interpretado junto a su agrupación original “La Maquinaria”, integrada por José Archila (arpa), Yosmar Cabrera (cuatro), Gailabi Jiménez (bajo) y Ernesto Laya (maracas).

La canción transmite un mensaje de coraje ante la adversidad, con la voz de Rondón elevándose con autoridad y sentimiento. En “Alegría de los llaneros”, el artista reúne seis voces del folclore de Venezuela y Colombia, entre ellas Miguelito Díaz, Jorge Guerrero, Walter Silva, Cholo Valderrama y Jhon Onofre, en un joropo que celebra la identidad compartida del llano.

Anuncios

“La Ramita”, su más reciente creación, completa esta trilogía con un joropo vibrante y emotivo que honra la esencia del pueblo llanero. Con estos temas, Ignacio Rondón no solo reafirma su compromiso con la música tradicional venezolana, sino que también demuestra su capacidad para conectar generaciones y culturas a través de la pasión, la autenticidad y el poder del folclore, así lo indica nota de Notistarz.

Estas canciones fueron grabadas en Orlando, Florida, en el prestigioso estudio Army Music Production, un espacio que ha permitido a Rondón consolidar un sonido auténtico y de alta calidad, llevando la música llanera a nuevas fronteras.

Los últimos lanzamientos de Ignacio Rondón son un testimonio de su compromiso con la música tradicional venezolana y su capacidad para crear temas que trascienden fronteras y generaciones. Con «Hay que echarle ganas», «Alegría de los llaneros» y «La Ramita», Rondón sigue demostrando por qué es uno de los artistas más importantes de la música llanera.