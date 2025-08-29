(29 de agosto del 2025. El Venezolano).- La policía de Minneapolis ha confirmado las identidades de los dos niños que fallecieron en el trágico tiroteo ocurrido durante una ceremonia religiosa en la Iglesia Católica Annunciation.

Las víctimas son Harper Moyski, de 10 años, y Fletcher Merkel, de 8, quienes murieron a causa de las heridas de bala, mientras que otras 18 personas, incluyendo 15 estudiantes, resultaron heridas.

El incidente, que ha conmocionado a la comunidad, ocurrió el miércoles por la mañana cuando un tirador, identificado por la policía como Robin Westman, ingresó a la iglesia y abrió fuego indiscriminadamente. De acuerdo con las autoridades, el atacante tenía un historial de haber asistido a la escuela de la iglesia y albergaba «creencias extremas contrarias a la religión».

Las familias de las víctimas han emitido comunicados pidiendo que sus hijos sean recordados por la alegría que trajeron a sus vidas y no por la forma en que murieron. El padre de Fletcher, Jesse Merkel, describió a su hijo como un niño activo y aficionado a la cocina y los deportes. Por su parte, la familia de Harper Moyski la recordó como una niña «brillante, alegre y profundamente amada» y solicitó que su memoria «motive acciones» para detener la violencia armada.

Las familias de los niños han solicitado privacidad para su duelo y han anunciado planes para crear un fondo de becas en honor a Fletcher, reseñó Infobae.