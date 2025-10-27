(27 de octubre del 2025. El Venezolano).- El huracán Melissa, que se formó como tormenta tropical el martes anterior en el mar Caribe, ha sido elevado a Categoría 5, conforme al Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. La entidad anticipa vientos destructivos, marejada ciclónica e inundaciones catastróficas que empeorarán en Jamaica durante el día y la noche de este lunes (27.10.2025).

«Melissa es actualmente un ciclón de categoría 5«, indicó el organismo en su último aviso, exhortando a la población de Jamaica a permanecer en refugios seguros debido al alto riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra hasta mañana martes.

La proyección es que Melissa golpee como huracán a Jamaica hoy, y llegue a Cuba el martes o miércoles. También se prevé que genere fuertes lluvias en Haití y República Dominicana, donde ya se reportan cortes en el suministro de agua. El NHC advierte sobre vientos de índole destructiva que podrían causar daños graves en infraestructuras y prolongados cortes de energía y comunicaciones, dejando a comunidades incomunicadas, reseñó DW.

