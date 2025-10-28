(28 de octubre del 2025. El Venezolano).- El huracán Melissa se mantiene como un ciclón de Categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 280 kilómetros por hora, según el informe más reciente del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. El fenómeno meteorológico se sitúa al sureste de Kingston y al suroeste de Guantánamo.

En su trayectoria pronosticada, el núcleo de Melissa impactará directamente sobre Jamaica este martes, trayendo consigo vientos devastadores que ponen en riesgo la vida, además de inundaciones y fuerte marejada ciclónica. Se moverá hacia el sureste de Cuba el miércoles por la mañana y proseguirá hacia el sur y centro de Bahamas.

El NHC advierte que el huracán tocará tierra con una potencia asoladora, capaz de ocasionar perjuicios estructurales completos. Además del viento, las precipitaciones serán torrenciales, con un potencial de provocar crecidas repentinas y deslizamientos de tierra de gran magnitud, calificados como «potencialmente catastróficos».

Se anticipan condiciones de tormenta tropical en el este de Cuba y Haití, y condiciones de huracán en áreas bajo aviso desde la noche de hoy y mañana, reseñó EFE