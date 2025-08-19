(19 de agosto del 2025. El Venezolano).- El huracán Erin golpeó el lunes a varias islas del Caribe con intensas ráfagas y lluvias torrenciales, mientras crece la preocupación en Estados Unidos por posibles corrientes de resaca e inundaciones en su costa este, a pesar de que no se prevé un impacto directo en tierra.

En la madrugada del martes 19 de agosto de 2025, Erin perdió algo de intensidad, registrando vientos sostenidos de 195 km/h, frente a los 205 km/h del reporte anterior, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Miami.

“Erin seguirá siendo un huracán mayor y peligroso hasta mediados de esta semana”, advirtió el organismo. Se espera que el ciclón se desplace entre Bermudas y la costa este de EE. UU. durante los próximos días. A primera hora del martes, el fenómeno se ubicaba a unos 1.105 km al suroeste de Bermudas y 1.240 km al sur-sureste de Cabo Hatteras (Carolina del Norte), avanzando lentamente hacia el noroeste a 11 km/h, reseñó DW.

Erin, el primer huracán de la temporada del Atlántico, alcanzó brevemente la categoría 5 el fin de semana, antes de debilitarse a categoría 3. Lo inusual de este sistema es su tamaño: los vientos huracanados se extienden hasta 128 km desde su centro, mientras que los de tormenta tropical llegan a 370 km.

Jamie Rhome, subdirector del NHC, alertó a la población estadounidense: “No se confíen pensando que Erin no impactará porque se mantiene mar adentro. Nada más lejos de la realidad para zonas del Atlántico medio, especialmente frente a Carolina del Norte”.