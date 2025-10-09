(09 de octubre del 2025. El Venezolano).- Israel y Hamás han concretado la primera etapa de un acuerdo de paz para la Franja de Gaza. El pacto, anunciado este miércoles por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluye la liberación de rehenes y el repliegue de las fuerzas israelíes, cumpliendo así la fase inicial del plan que la Casa Blanca ha promovido.

Trump, quien ha expresado su aspiración al Premio Nobel de la Paz, fue el encargado de hacer el anuncio a través de su red social Truth Social. En su mensaje, calificó el evento como «histórico y sin precedentes». «Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera…», sentenció. Además, Trump agradeció a los mediadores clave en las negociaciones, Catar, Egipto y Turquía, por su papel en la consecución del pacto, reseñó EFE

El anuncio se produjo horas después de que el republicano adelantara en una conferencia de prensa que las negociaciones indirectas avanzaban a buen ritmo y que esperaba viajar a Oriente Medio para celebrar el éxito diplomático. La Casa Blanca detalló que, de concretarse el viaje, el presidente partiría el domingo, después de un chequeo médico de rutina.

El plan de paz para Gaza, divulgado por Trump la semana pasada, establece un cese de la ofensiva israelí y la liberación de todos los rehenes cautivos de Hamás, tanto vivos como fallecidos, en un plazo de 72 horas. A cambio, Israel liberaría a miles de prisioneros palestinos. El acuerdo también contempla el desarme del grupo islamista, una retirada gradual de las fuerzas de Israel del enclave y la formación de un gobierno de transición en Gaza.

Hamás, por su parte, confirmó que ha llegado a un acuerdo para «poner fin a la guerra en Gaza», una que, según ellos, ha sido una «guerra de exterminio» contra el pueblo palestino. El grupo expresó su profundo aprecio por los esfuerzos de los mediadores y de Trump, y exigió a todas las partes involucradas que obliguen al «gobierno de ocupación» a cumplir plenamente lo pactado.

Trump también detalló en una entrevista con Fox News que confía en que los rehenes sean liberados el próximo lunes y aseguró que «Gaza será reconstruida». Subrayó que «el mundo está unido para lograr este acuerdo» y afirmó que incluso Irán, que mantiene vínculos con Hamás, «bendijo» su iniciativa y «serán parte de la paz». El plan, sin embargo, se enfrenta a un obstáculo, ya que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha descartado la creación de un Estado palestino, un punto incluido en las negociaciones futuras.