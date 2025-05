(12 de mayo del 2025. El Venezolano).- Los hijos de la cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué debutaron en la música con la canción ‘The One’, escrita por Milan, también vocalista del tema, y con Sasha a la batería.

Tras el lanzamiento, Shakira publicó en Instagram un fragmento del videoclip con la frase «¡Qué regalo más lindo para este día!», haciendo referencia a que hoy es el Día de la Madre en algunos países como Estados Unidos.

La canción, una colaboración con la cantante Mila V., está producida por la fundación Let it Beat Academy, de los músicos argentinos Guillermo Vadalá y Nerina Nicotra, y forma parte de su programa Next Generation of Artists, cuya meta es impulsar las carreras musicales de jóvenes de entre 10 y 20 años.

El tema puede encontrarse en plataformas como YouTube, donde ya cosecha más de 150.000 visualizaciones, y forma parte del álbum ‘ALL FOR YOU’, publicado por Let it Beat Academy, indica EFE.