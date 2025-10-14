(14 de octubre del 2025. El Venezolano).- Mariana González, hija del líder opositor Edmundo González Urrutia, ha enviado una carta al Papa León XIV solicitando su intervención ante la desaparición forzada de su esposo, Rafael Tudares. Tudares fue detenido por funcionarios del Estado el pasado 7 de enero y, desde entonces, su paradero y estado de salud son desconocidos.

En la misiva, González aclara que ni ella ni su esposo tienen vínculos con la política, y describe el sufrimiento de su familia como «un duelo suspendido en el tiempo». El mensaje fue enviado a propósito de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles Martínez, un evento que González destaca por su valor espiritual en medio de su difícil situación.

La carta insta al Pontífice a usar su voz para promover la compasión y la justicia. “Le ruego interceda por mi esposo Rafael y por todas las personas que hoy, en nuestro país, viven situaciones semejantes”, escribió González, pidiendo una bendición para sus dos hijos y para todas las familias que sufren situaciones similares.

Hoy se cumplen 278 días desde la desaparición forzada y detención arbitraria de mi esposo, Rafael Tudares Bracho.



Dirijo esta carta abierta a su Santidad el Papa León XIV para implorar su voz ante tanto dolor y silencio.



Ruego su intercesión, por la fe de vida de mi esposo. pic.twitter.com/RbeyBAwYht — Mariana Gonzalez de Tudares (@MarianaGTudares) October 12, 2025