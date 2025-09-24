(24 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Con gran entusiasmo y compromiso por el futuro de la salud infantil en Venezuela, el Hotel Hesperia Valencia se convierte una vez más en el epicentro de la ciencia y el conocimiento durante el LXXI Congreso Venezolano de Puericultura y Pediatría, que este año alberga a más de 2300 profesionales de la salud provenientes de todo el territorio nacional.

El Hotel Hesperia WTC Valencia se ha consolidado como un referente para eventos de gran magnitud, siendo una infraestructura moderna y de vanguardia que ofrece una experiencia única tanto para los participantes como para los organizadores. Su capacidad para albergar conferencias, simposios y reuniones de alto nivel académico lo ha convertido en el lugar ideal para eventos que impulsan el desarrollo de nuevas investigaciones y el avance de la medicina en el país.

Este congreso, que reúne a destacados pediatras y profesionales del ámbito de la salud infantil, también rinde tributo a la vida y obra de la Dra. Coromoto Macías de Tomei, quien, como profesora y pionera en nutrición pediátrica, ha sido un referente para varias generaciones de médicos venezolanos. En sus palabras de bienvenida, la Dra. Macías destacó la importancia del evento y la gratitud por ser nombrada epónima del congreso, resaltando su compromiso con la formación de nuevos pediatras que continúen luchando por la salud de la infancia en Venezuela.

Anuncios

Nota de prensa

“Hemos preparado este evento con mucha dedicación y detalle, el Comité Científico de nuestra sociedad ha diseñado un programa académico, con más de ciento cincuenta conferencias, elaboradas por expertos en la materia, de alto nivel académico y actualidad científica, para ofrecer a nuestra calificada audiencia una muestra del trabajo de quienes nos hemos quedado en Venezuela haciendo país, cuidando a nuestra población infantil.” expresó la Dra. Elvia Irene Badell Madrid, Presidenta de la Junta Directiva Central de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría.

Con un programa académico que incluye más de 150 conferencias, así como más de 1000 metros cuadrados de exposición comercial, este Congreso es una muestra clara de la calidad y dedicación de los profesionales que, a pesar de las adversidades, siguen trabajando por el bienestar de los niños y adolescentes venezolanos. Además, se reconoce la contribución esencial de la industria que apoya de manera constante la realización de eventos como este, siendo un aliado clave para la actualización continua de los pediatras.

Hesperia Valencia se mantiene firme como un verdadero punto de encuentro para la ciencia y la innovación, abriendo caminos hacia el fortalecimiento de las asociaciones y colaboraciones en el ámbito médico. Gracias a su infraestructura y su compromiso con la excelencia, este centro se ha establecido como un pilar para la salud y el conocimiento en Venezuela.