(06 de junio del 2025. El Venezolano).- El presidente Donald Trump decidió prohibir la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países para protegerlo, según él, de «terroristas extranjeros» y restringir a los nacionales de otros siete, incluidos Venezuela y Cuba.

La restricción parcial de entrada se aplica a Venezuela, Cuba, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán. En términos generales, prohíbe la residencia, el turismo, las visas de estudio y las de actividades comerciales, conferencias, reuniones y negociaciones. Incluye a migrantes y no migrantes.

Helen Villalonga, abogada venezolana magíster en leyes, presidente de Amavex y activista defensora de derechos humanos, analizó este tema en el programa La Tarde de NTN24.

«Desde el 20 de enero que llegó el presidente Donald Trump hemos recibido una mala noticia tras otra. Esto no es nuevo para nosotros y de hecho lo estábamos esperando desde hace tiempo, ya nos habían anunciado que el presidente Trump tenía la intención de incluir a nuestro país dentro de esa lista», dijo Villalonga.

La abogada mencionó que «esta limitación va a perjudicar una vez más a los venezolanos» y no necesariamente al régimen. «Los venezolanos estamos siendo perseguidos (…) somos 7.8 millones de venezolanos que nos hemos desplazado no porque queremos, es porque en Venezuela no existe una condición para vivir dentro del país».

Villalonga manifestó su desacuerdo con las decisiones del Gobierno estadounidense respecto a la «persecución» hacia aquellos venezolanos que han construido sus vidas en el país norteamericano. «¿Qué fue lo malo que hicimos los venezolanos?», se cuestiona. Respecto a otras restricciones como la suspensión del beneficio del TPS y el fin del ‘parole humanitario’, la abogada mencionó que «no nos están quedando opciones», por lo que se cuestionó nuevamente. «¿Por qué le está haciendo este daño (Trump) a una comunidad que no ha hecho más que contribuir al desarrollo económico de este país (Estados Unidos)?».