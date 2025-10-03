(03 de octubre del 2025. El Venezolano).- El grupo islamista palestino Hamás anunció el viernes su decisión de liberar a todos los rehenes israelíes, en respuesta a los términos expresados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La organización también manifestó su disposición a iniciar negociaciones sobre los detalles de un posible acuerdo de paz, así lo destaca swissinfo.

El anuncio se produce en medio de una escalada de tensión en la región, marcada por recientes ataques aéreos israelíes sobre la ciudad de Gaza, visibles desde el campo de refugiados de Nuseirat. La liberación de los rehenes representa un giro significativo en el conflicto, y abre una ventana para el diálogo diplomático.

La comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de esta iniciativa, que podría marcar el inicio de un proceso de desescalada en uno de los conflictos más prolongados y complejos del Medio Oriente. Hasta el momento, no se han revelado detalles específicos sobre el número de rehenes ni las condiciones exactas del acuerdo propuesto.

El gobierno estadounidense ha reiterado su compromiso con la estabilidad regional y la protección de civiles, mientras se espera una respuesta oficial por parte de Israel y otros actores involucrados en el proceso.