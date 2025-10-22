(22 de octubre del 2025. El Venezolano).- El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos anunció hoy la formación de la tormenta tropical Melissa en el mar Caribe, activando de inmediato alertas por fuertes vientos y lluvias para Haití, República Dominicana y Jamaica.

Actualmente, el sistema se localiza a unos 480 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, Haití, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h. Se ha emitido una vigilancia de huracán para la península sur de Haití, ya que se pronostica que Melissa podría fortalecerse y alcanzar la categoría de huracán durante el fin de semana. Jamaica, por su parte, se encuentra bajo una vigilancia de tormenta tropical, reseñó EFE

Según el NHC, se espera que la tormenta gire hacia el noroeste en los próximos días, aproximándose a Haití y Jamaica a finales de esta semana. Se pronostican acumulaciones de lluvia de hasta 25,4 centímetros en Haití y República Dominicana, lo que aumenta el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

El NHC instó a la población en las áreas bajo vigilancia a completar los preparativos para proteger vidas y propiedades antes del jueves. Con Melissa, la temporada de huracanes del Atlántico de 2025 ya suma 13 ciclones, en línea con los pronósticos de una temporada «superior a lo normal». El Instituto de Meteorología de Cuba también monitorea el sistema, calificándolo como un «peligro potencial» para la región.