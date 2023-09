(01 de septiembre del 2023. El Venezolano).- Después del sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2023/24, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol dio a conocer a los ganadores de los principales galardones. Uno de los más esperados es al Jugador del Año de la UEFA de la temporada 2022/23 que el noruego Erling Haaland le ganó al argentino Lionel Messi y al belga Kevin De Bruyne.

“Este era mi sueño cuando era chico, llegar con mis compañeros a lo máximo y eso me pone muy feliz. Esto me da más motivación para seguir adelante trabajando, tanto los trofeos grupales como los individuales y sí, me ponen muy feliz”, declaró el Androide sobre el escenario. En relación a cómo trabaja para buscar ser el mejor constantemente, señaló: “Se trata de dejar la cabeza clara y ahora que ganamos la Champions League y todo debemos trabajar en la motivación como grupo. para mi es eso. Estoy listo para eso y para tener una gran temporada”. Además, agradeció el apoyo que tiene de su padre, ex jugador del Manchester City, y los retos que recibe a diario tanto suyos como de Pep Guardiola, quienes, según explicó, solo lo incentivan a ser cada día mejor.

El artillero del Manchester City se quedó con el galardón después de una temporada en la que los Ciudadanos levantaron la Premier League, la FA Cup y la Champions League, primera en la historia de la institución, entre otros aspectos gracias a los 52 goles y 9 asistencias suyas en 53 duelos.

¿Quiénes se quedaron cerca de ingresar a terna final? İlkay Gündoğan (Alemania y Manchester City -ahora en Barcelona–) 129 puntos, Rodri (España y Manchester City) 110 puntos, Kylian Mbappé (France y PSG) 82 puntos, Luka Modrić (Croatia y Real Madrid) 33 puntos, Marcelo Brozović (Croacia y Inter -ahora en Al Nassr-) 20 puntos, Declan Rice (Inglaterra y West Ham -ahora en Arsenal-) 14 puntos, Alexis Mac Allister (Argentina y Brighton -ahora en Liverpool) 12 puntos y Jesús Navas (España y Sevilla) 6 puntos.

Aitana Bonmatí (Barcelona) le ganó el premio a la australiana Sam Kerr (Chelsea) y a Olga Carmona (Real Madrid)

En lo que respecta al galardón femenino, la española Aitana Bonmatí (Barcelona) se quedó con el trofeo al imponerse en la votación sobre Olga Carmona (Real Madrid) y la australiana Sam Kerr (Chelsea). De esta manera se rompió el reinado de la española Alexia Putuellas, ya que la futbolista del Barcelona venía de ganar esta distinción en 2022 y 2021.

“Me gusta decir que soy una persona y jugadora ambiciosa, inconformista, siempre quiero más y esto es algo que me define muy bien y que me ha hecho legar hasta aquí”, declaró al subir al escenario. Además, se refirió al escándalo por el beso del mandamás del fútbol español Luis Rubiales a su compañera Jenni Hermoso: “No están siendo momentos muy buenos en el fútbol español, hemos ganado el Mundial, pero no s está hablando mucho de ello porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar. Me gustaría recordar lo que ha pasado, como sociedad no podemos permitir que se haga abuso de poder en relación laboral como faltas de respeto y me gustaría que desde mi compañera Jenni a todas las que sufren lo mismo sepan que estamos con vosotras”.

Bonmatí tuvo una temporada asombrosa al ganar la UEFA Women’s Champions League y ser nombrada Jugadora de la Temporada. También conquistó la Liga española, ganó la Copa Mundial Femenina de la FIFA y fue Jugadora del torneo, reportó Infobae.

En la carrera por ser una de las tres finalistas quedaron Mary Earps (Inglaterra y Manchester United) 55 puntos, Salma Paralluelo (España y Barcelona) 48 puntos, Alexandra Popp (Alemania y Wolfsburgo) 48 puntos, Keira Walsh (Inglaterra y Barcelona) 24 puntos, Caroline Graham Hansen (Noruega y Barcelona) 11 puntos, Rachel Daly (Inglaterra y Aston Villa) 8 puntos, Ewa Pajor (Polonia y Wolfsburgo) 5 puntos y Kadidiatou Diani (Francia y Paris Saint-Germain-ahora en el Lyon-) 4 puntos.

Pep Guardiola le ganó a Simone Inzaghi y Luciano Spalletti

En la carrera por ser entrenador masculino del año de la UEFA, el español Pep Guardiola (Manchester City) se impuso sobre los italianos Simone Inzaghi (Inter) y Luciano Spalletti (Napoli). El primero obtuvo un triplete histórico con los Ciudadanos (Champions League, FA Cup y Premier League), el segundo se quedó con la Coppa Italia y fue subcampeón de Europa mientras que el tercero, que está próximo a tomar las riendas de la Nazionale, ganó el Scudetto de la Serie A.

“Para el premio al entrenador masculino del año, el grupo de estudio técnico de la UEFA también proporcionó una lista inicial de entrenadores. Al igual que en el premio al jugador, los tres primeros nominados fueron votados por un jurado compuesto por los entrenadores de los clubes que jugaron en la fase de grupos de la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la UEFA Europa Conference League 2022/23, junto con el entrenadores de las selecciones nacionales masculinas de las federaciones miembro de la UEFA. También formó parte del jurado un grupo de periodistas seleccionados por European Sports Media (ESM)”, comunicaron desde la UEFA.

Por detrás de ellos quedaron Roberto De Zerbi (Brighton) 70 puntos, Mikel Arteta (Arsenal) 67 puntos, Zlatko Dalić (Croacia) 49 puntos, José Luis Mendilibar (Sevilla) 28 puntos, Didier Deschamps (Francia) 26 puntos, David Moyes (West Ham) 22 puntos yFranck Haise (Lens) 11 puntos.

En el fútbol femenino, la ganadora fue Sarina Wiegman de la selección de Inglaterra, quien superó a Jorge Vilda (España) y Jonatan Giráldez (Barcelona) por haber liderado al combinado británico en la Euro 2022 y realizado una buena actuación en Australia-Nueva Zelanda (cayó en la final). También levantaron la Finalissima Femenina al imponerse contra Brasil.

Por detrás de ellos en la votación quedaron Peter Gerhardsson (Suecia) 62 puntos, Emma Hayes (Chelsea) 56 puntos, Alessandro Spugna (Roma) 12 puntos, Jonas Eidevall (Arsenal) 11 puntos, Tommy Stroot (Wolfsburgo) 9 puntos y Sonia Bompastor (Lyon) 7 puntos.

Sarina Wiegman (Inglaterra) le ganó el premio a Jorge Vilda (España) y Jonatan Giráldez (Barcelona), nominados al premio Entrenador/a del Año de la UEFA 2022/23 en el fútbol femenino