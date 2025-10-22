(22 de octubre del 2025. El Venezolano).- El Ejército de Liberación Nacional (ELN) emitió un comunicado este martes en el que niega categóricamente su participación en actividades de narcotráfico, en respuesta directa a las afirmaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre la eliminación de tres presuntos miembros del grupo en una operación antinarcóticos en el Caribe.

«El Ejército de Liberación Nacional no tiene ni tendrá embarcación alguna vinculada con actividades de narcotráfico», aseveró el comando central de la guerrilla, subrayando que tales prácticas están prohibidas para sus militantes. La declaración surge en un clima de tensión por los recientes operativos estadounidenses cerca de aguas venezolanas.

La controversia se intensificó después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, contradijera la versión de Washington, afirmando que la embarcación atacada pertenecía a una familia de pescadores locales y no al ELN.

Este cruce de acusaciones se produce en un momento delicado, con los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN suspendidos desde hace un año. A pesar del estancamiento, la guerrilla sostuvo en su comunicado que los intentos de vincularla con el narcotráfico han fracasado debido a su «coherencia ética», mientras el presidente Petro ha manifestado su interés en reanudar las negociaciones, reseñó El Nacional