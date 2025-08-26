(26 de agosto del 2025. El Venezolano).- La Guardia Costera de Estados Unidos logró un decomiso récord de 76.140 libras de drogas ilícitas, valoradas en 473 millones de dólares, en Port Everglades.

La operación, realizada por la tripulación del Guardacostas Hamilton, incluyó la descarga de 61.740 libras de cocaína y 14.400 libras de marihuana, evitando que estas sustancias llegaran a territorio estadounidense y bloqueando unas 23 millones de dosis potencialmente letales.



Varias de estas acciones se registraron cerca de las costas venezolanas 🇻🇪 en los estados Aragua, Falcón y Carabobo, lo que evidencia el rol de Venezuela como punto de tránsito en las rutas internacionales del narcotráfico. Entre las interdicciones más destacadas se incluyen: el 3 de julio, cuando se interceptó una lancha rápida a 15 millas al norte de Aragua con 2,47 toneladas de cocaína; el 11 de julio, a 17 millas de Silva, Falcón, con 4,12 toneladas de marihuana; y el 2 de agosto, a 52 millas al norte de Carabobo, con 1,19 toneladas de marihuana.



El contralmirante Adam Chamie, comandante del Distrito Sureste de la Guardia Costera, señaló que estas incautaciones representan un “triunfo significativo contra organizaciones criminales transnacionales” y recordó que la cocaína decomisada podría sobredosificar a toda la población del estado de Florida, resaltando la magnitud de la amenaza del narcotráfico.



Estos resultados son producto de 19 interdicciones realizadas en aguas internacionales del Pacífico Oriental y el Caribe, reforzando la coordinación entre Estados Unidos y sus socios internacionales en la lucha contra el tráfico de drogas.

