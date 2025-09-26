(26 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Richard Grenell, enviado especial para Venezuela del presidente Donald Trump, confirmó este jueves que mantiene conversaciones directas con Nicolás Maduro y su equipo.

En entrevista con CBS, Grenell afirmó que ha hablado con Maduro y ha estado en Venezuela «por órdenes del presidente Trump», y que continúa en contacto con su equipo. El enviado no ofreció detalles específicos sobre el contenido de las conversaciones ni la agenda que desarrollan.

La confirmación llega en respuesta a la carta que Nicolás Maduro envió recientemente a Donald Trump, manifestando su disposición a un diálogo directo y proponiendo a Grenell como interlocutor.

En su misiva, Maduro pidió el cese del despliegue militar estadounidense en el Caribe, al que calificó de amenaza, y rechazó lo que denomina una «campaña de desinformación» contra su gobierno. La Casa Blanca previamente había rechazado el contenido de la carta, calificándola de «lista de mentiras», reseñó El Pitazo