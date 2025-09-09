(09 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Los Miami Dolphins salieron cabizbajos y sin dar declaraciones tras caer de forma contundente 33-8 ante los Indianapolis Colts en el Lucas Oil Stadium, en el partido inaugural de la temporada para ambos equipos. Lejos de mostrar la intensidad y precisión que los había llevado a encadenar cuatro victorias consecutivas en aperturas de temporada, los Dolphins ofrecieron un juego lleno de errores: pérdidas de balón clave, castigos innecesarios, descoordinación y una falta de concentración evidente marcaron su desempeño.

Los Colts aprovecharon cada fallo para dominar el partido. El mariscal Daniel Jones fue la figura del encuentro, completando 22 de 29 pases para 272 yardas y un touchdown, liderando a su equipo hacia su primera victoria inaugural desde 2013. Por el lado de Miami, la ofensiva nunca encontró ritmo. Tua Tagovailoa terminó con 114 yardas, con 14 pases completados de 23 intentos, un touchdown, pero también dos intercepciones que complicaron la situación del equipo.

Este resultado genera muchas dudas para los Dolphins, que necesitan ajustar su juego urgentemente si no quieren ver cómo esta temporada se les escapa desde sus primeros partidos.

Miami busca reacción ante New England

Después de este duro revés, los Dolphins deben recuperar terreno rápido cuando reciban a sus rivales divisionales, los New England Patriots. Ambos equipos vienen de perder en la jornada inaugural —los Patriots cayeron 20-13 frente a Las Vegas Raiders—, por lo que la necesidad de una victoria es vital para no quedarse atrás en la AFC Este.

Miami parte con ventaja: han ganado los últimos cuatro duelos frente a New England y dominan el historial con 64 victorias contra 55 de los Patriots en temporada regular y postemporada. El choque se disputará este domingo a la 1 p.m. en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

Los Dolphins saldrán a buscar la victoria a toda costa para evitar un segundo revés consecutivo, algo que complicaría aún más la situación del entrenador Mike McDaniel y del mariscal Tua Tagovailoa, quienes ya sienten la presión de una afición impaciente que demanda un cambio de rumbo rápido. La frustración y la decepción calan hondo entre los seguidores, que esperan con ansias una mejor versión del equipo en esta temporada que recién comienza.