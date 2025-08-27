(27 de agosto del 2025. El Venezolano).- El gobierno del presidente Donald Trump ha anunciado que asumirá la gestión de la estación central de Washington, Union Station, como parte de su estrategia para combatir el crimen y mejorar la infraestructura de la capital. El secretario de Transporte, Sean Duffy, declaró que el gobierno federal busca “recuperar la gestión total” de la estación para hacerla más limpia y atractiva.

«Queremos hacer de este lugar la estación de tren más importante, no solo de América, sino del mundo”, afirmó Duffy, señalando la necesidad de inversiones tras décadas de «descuido». La estación, aunque es propiedad del Departamento de Transporte, ha sido gestionada por la empresa privada Union Redevelopment y Amtrak.

La medida se enmarca en un esfuerzo más amplio de la administración Trump para reforzar su control y gestión sobre la capital, reseñó EFE.

