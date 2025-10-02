(02 de octubre del 2025. El Venezolano).- El gobierno de Nicolás Maduro realizó un espectáculo pirotécnico desde El Helicoide, el más infame centro de detención y torturas del país, para celebrar el inicio adelantado de la Navidad.

La noche del miércoles, el recinto que alberga a decenas de disidentes encarcelados fue iluminado con fuegos artificiales como parte de las festividades decretadas por el régimen chavista, que fijó el 1 de octubre como el comienzo de la temporada.

Este acto contrasta con los informes de la Misión de la ONU, que documentan en ese mismo complejo crímenes de lesa humanidad. En El Helicoide se han registrado métodos de tortura como asfixia, descargas eléctricas, violencia sexual y golpizas, como parte de un plan sistemático para aniquilar a la oposición, reseñó Infobae.

