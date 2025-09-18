(18 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El gobierno de Venezuela ha anunciado maniobras militares de gran envergadura en respuesta a la presencia de la flota de Estados Unidos en el Caribe. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, informó que el plan de ejercicios aéreos, marítimos y terrestres, denominado ‘Caribe Soberano 200’, movilizará a 2,500 efectivos en la isla de La Orchila, un territorio insular de 43 kilómetros cuadrados.

La medida surge en medio de una escalada de tensiones. El Comando Sur de EE. UU. difundió un video que muestra simulacros de desembarco anfibio de los Marines en Puerto Rico, justificándolos como parte de una ofensiva contra el narcotráfico. A su vez, Washington acusa al régimen de Nicolás Maduro de liderar el Cártel de los Soles, una organización vinculada al tráfico de drogas en la región.

Padrino afirmó que las maniobras buscan «duplicar los esfuerzos» militares de Venezuela ante una posible «amenaza» en el mar Caribe. El ejercicio, que involucra buques de la Armada, aeronaves y drones, es descrito como una medida para elevar el «apresto operacional» del país, reseñó DW.

Anuncios