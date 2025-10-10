(10 de octubre del 2025. El Venezolano).- El gobierno de Nicolás Maduro ha solicitado una reunión de carácter de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ante lo que considera un inminente «ataque armado» por parte de Estados Unidos.

En una carta dirigida al presidente del Consejo, el canciller Yván Gil afirmó que «información probada, razonable y objetiva» confirma que el ataque «puede ocurrir en un muy corto plazo».

La solicitud se produce en medio de un «despliegue militar sin precedentes» de EE. UU. en el Caribe, que incluye destructores, aviones de combate y un submarino nuclear. Aunque Estados Unidos asegura que el objetivo es combatir el narcotráfico, Venezuela lo califica como una «falsa lucha» y una maniobra para propiciar un «cambio de régimen».

El Gobierno venezolano también mencionó tres «peligrosas declaraciones» del presidente Donald Trump, incluyendo su voluntad de «hacer volar» a Nicolás Maduro y su intención de «buscar por tierra» a supuestos narcotraficantes. La misiva advierte que una agresión contra Venezuela tendría «grandes repercusiones sobre la paz, la estabilidad y la seguridad de toda la región», reseñó EFE